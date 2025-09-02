Sverige

En person står vid ett övergångsställe. Det regnar mycket. Personen har en jacka över huvudet.

Det kan regna mycket i västra Sverige i dag. Bilden är gammal. Foto: Henrik Montgomery/TT

Varning för mycket regn

Myndigheten SMHI varnar
för att det kan komma
mycket regn
i västra Sverige på tisdagen.

Varningen gäller ett stort område
runt sjön Vänern.
Det är området från södra Värmland,
runt om städerna Karlstad,
Skövde, Borås,
Jönköping och ner till staden Växjö.

SMHI varnar för att det
kan komma mycket regn
från efter lunch
och fram till midnatt.

Det kan bli flera olika problem.
Det kan bli översvämningar.

Människor ska flytta saker
som kan bli förstörda av regnet,
säger SMHI.

Det är bra att se till
att brunnar och rör på hus
är fria från skräp.
Då kan vattnet lättare rinna bort.

Det kan också bli svårt i trafiken.

2 september 2025

4 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    2 september, 2025 kl. 10:33

    Allt är så farligt nu. Sol, regn, kyla, värme, vind – – bäst att kurra under täcket och inte gå ut.

    Svara
  2. Sofia skriver:
    2 september, 2025 kl. 12:00

    Vad är de rädda för? Det var inte meningen att skrämma någon…😢

    Svara
  3. Sune skriver:
    2 september, 2025 kl. 17:38

    Tacka vet jag att bo på östkusten det är inte så mycket dåligt väder här

    Svara
  4. Bebi Peggy skriver:
    2 september, 2025 kl. 20:24

    Det regnade en hel del när jag var på väg hem från Kristianstad. Besökte museet och tittade där på en utställning som handlar om slottet Trolle Ljungby.

    Svara
