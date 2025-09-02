Varning för mycket regn

Myndigheten SMHI varnar

för att det kan komma

mycket regn

i västra Sverige på tisdagen.

Varningen gäller ett stort område

runt sjön Vänern.

Det är området från södra Värmland,

runt om städerna Karlstad,

Skövde, Borås,

Jönköping och ner till staden Växjö.

SMHI varnar för att det

kan komma mycket regn

från efter lunch

och fram till midnatt.

Det kan bli flera olika problem.

Det kan bli översvämningar.

Människor ska flytta saker

som kan bli förstörda av regnet,

säger SMHI.

Det är bra att se till

att brunnar och rör på hus

är fria från skräp.

Då kan vattnet lättare rinna bort.

Det kan också bli svårt i trafiken.

