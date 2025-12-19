Sverige
Det blir grått och regn på många platser till jul. Foto: Drago Prvulovic/TT
Halt på vägar i norr
På julen är vägarna
ofta hala av is.
Det kan vara farligt
för dem som reser med bil.
Det har varit mycket halt
på vägar längst upp i norr.
På vägen E4 mellan Luleå
och Kalix har bilar fått problem
med halkan.
Men på de flesta platser i år
blir det varken snö eller is.
Det ska bli regnigt och grått
till jul.
Då är det mindre risk
för halka och olyckor på vägarna.
Men myndigheten Trafikverket
varnar ändå folk som åker bil.
De vill att folk kör lugnt.
– När det blir lättare
att ta sig fram
så kör folk inte lika försiktigt.
Det säger Felicia Danielsson
på Trafikverket.
Det kan bli mycket trafik
på de stora vägarna i Sverige.
Och på vägarna som går mot fjällen.
Jul och nyår är helger
när det brukar hända
många olyckor i trafiken.
8 SIDOR/TT
19 december 2025