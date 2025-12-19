Halt på vägar i norr

På julen är vägarna

ofta hala av is.

Det kan vara farligt

för dem som reser med bil.

Det har varit mycket halt

på vägar längst upp i norr.

På vägen E4 mellan Luleå

och Kalix har bilar fått problem

med halkan.

Men på de flesta platser i år

blir det varken snö eller is.

Det ska bli regnigt och grått

till jul.

Då är det mindre risk

för halka och olyckor på vägarna.

Men myndigheten Trafikverket

varnar ändå folk som åker bil.

De vill att folk kör lugnt.

– När det blir lättare

att ta sig fram

så kör folk inte lika försiktigt.

Det säger Felicia Danielsson

på Trafikverket.

Det kan bli mycket trafik

på de stora vägarna i Sverige.

Och på vägarna som går mot fjällen.

Jul och nyår är helger

när det brukar hända

många olyckor i trafiken.

8 SIDOR/TT