Journalisten Amelia Adamo

har fått bröstcancer.

Det berättar hon själv

i tidningen Amelia.

Amelia Adamo är 78 år.

Hon var den som startade

tidningen Amelia år 1995.

Tidningen har länge

jobbat med att berätta

om bröstcancer för kvinnor

under månaden oktober.

Det är en särskild månad

för bröstcancer.

Nu har Amelia Adamo

själv blivit sjuk.

– Jag är en av nio tusen

kvinnor som får bröstcancer

varje år.

Det skriver Amelia Adamo själv.

Hon får nu behandling

mot cancern på sjukhus.

Kvinnor mellan 40 år

och 74 år får gå på

kontroller för att upptäcka

bröstcancer,

mammografi.

Men efter 75 år

slutar kontrollerna.

Amelia Adamo tycker

att det är fel.

Äldre kvinnor borde

också få gå på kontroller.

– Hade min cancer

kunnat upptäckas tidigare?

Det skriver Amelia Adamo.

Organisationen Cancerfonden

tycker också att äldre kvinnor

ska få gå på kontroller av brösten.

Mammografi kan rädda gamla

8 SIDOR