Sverige

Ansiktsbild på Amelia Adamo.

Journalisten Amelia Adamo har fått bröstcancer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Adamo har fått bröstcancer

Journalisten Amelia Adamo
har fått bröstcancer.
Det berättar hon själv
i tidningen Amelia.

Amelia Adamo är 78 år.
Hon var den som startade
tidningen Amelia år 1995.

Tidningen har länge
jobbat med att berätta
om bröstcancer för kvinnor
under månaden oktober.
Det är en särskild månad
för bröstcancer.

Nu har Amelia Adamo
själv blivit sjuk.

– Jag är en av nio tusen
kvinnor som får bröstcancer
varje år.

Det skriver Amelia Adamo själv.

Hon får nu behandling
mot cancern på sjukhus.

Kvinnor mellan 40 år
och 74 år får gå på
kontroller för att upptäcka
bröstcancer,
mammografi.

Men efter 75 år
slutar kontrollerna.

Amelia Adamo tycker
att det är fel.
Äldre kvinnor borde
också få gå på kontroller.

– Hade min cancer
kunnat upptäckas tidigare?

Det skriver Amelia Adamo.

Organisationen Cancerfonden
tycker också att äldre kvinnor
ska få gå på kontroller av brösten.

Mammografi kan rädda gamla

8 SIDOR

24 oktober 2025

  1. ... skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 13:29

    nej vad synd! hoppas hon klarar sig

  2. Anna skriver:
    24 oktober, 2025 kl. 13:47

    Detta är tråkiga nyheter jag håller tummarna för att hon blir bra.

