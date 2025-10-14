Sverige
Personalen på sjukhuset undersöker kvinnans bröst. Det kallas för mammografi. Foto: Christine Olsson/TT
Annons om cancer tillbaka
EU har bestämt nya regler
för annonser om politik.
De nya reglerna gjorde
att företaget Meta stoppade
organisationen Cancerfondens
annons om mammografi
på Facebook.
Meta äger Facebook
och bestämmer över annonserna där.
Cancerfonden tyckte inte om
att Meta stoppade annonsen.
De tyckte inte att annonsen
handlade om politik.
Men nu har Meta ändrat sig.
Annonsen om mammografi
får synas på Facebook.
Cancerfonden tycker att annonsen
på Facebook är viktig.
För många människor är Facebook
en viktig plats att få information.
Fler behöver information
om att undersöka brösten gratis
med mammografi.
8 SIDOR/TT
Mammografi
- Alla kvinnor mellan 40 och 74 år
kan få sina bröst
undersökta med mammografi.
- En särskild kamera
undersöker brösten.
- Mammografi ska hjälpa kvinnor
att upptäcka cancer i brösten.
- Mammografi är gratis.
