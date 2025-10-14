Annons om cancer tillbaka

EU har bestämt nya regler

för annonser om politik.

De nya reglerna gjorde

att företaget Meta stoppade

organisationen Cancerfondens

annons om mammografi

på Facebook.

Meta äger Facebook

och bestämmer över annonserna där.

Cancerfonden tyckte inte om

att Meta stoppade annonsen.

De tyckte inte att annonsen

handlade om politik.

Men nu har Meta ändrat sig.

Annonsen om mammografi

får synas på Facebook.

Cancerfonden tycker att annonsen

på Facebook är viktig.

För många människor är Facebook

en viktig plats att få information.

Fler behöver information

om att undersöka brösten gratis

med mammografi.

8 SIDOR/TT