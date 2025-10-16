Billigare mat i september

Priserna på mat

fortsätter att minska.

I september minskade

priserna med 0,8 procent

jämfört med augusti.

Det är andra månaden i rad

som priserna på mat blir lägre.

Viss mat blev billigare än annan.

Färsk lax blev till exempel

fem procent billigare i september.

Även mjöl, bröd och mjölk

blev lite billigare.

Men på ett helt år

har priserna på mat ökat

med 3,3 procent.

Det visar siffror från

myndigheten SCB,

Statistiska centralbyrån.

