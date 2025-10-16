Sverige
Färsk var billigare i september jämfört med augusti. Foto: Janerik Henriksson/TT
Billigare mat i september
Priserna på mat
fortsätter att minska.
I september minskade
priserna med 0,8 procent
jämfört med augusti.
Det är andra månaden i rad
som priserna på mat blir lägre.
Viss mat blev billigare än annan.
Färsk lax blev till exempel
fem procent billigare i september.
Även mjöl, bröd och mjölk
blev lite billigare.
Men på ett helt år
har priserna på mat ökat
med 3,3 procent.
Det visar siffror från
myndigheten SCB,
Statistiska centralbyrån.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2025
Ja det är bra att priserna på mat minskar .jag gillar lax så den ska jag inhandla idag .
För mig spela ingen roll vad det kostar jag handlar det jag gillar att äta.
Alltså varifrån kommer information??? Kom och titta på priserna här i Bunkeflostrand!!! Allt är dyrare-bara sparriskonserv har samma pris…😔😠😭
Informationen kommer från
myndigheten SCB.
De har räknat ut ett genomsnitt
i hela landet.
Det är inte säkert
att det blivit billigare
i din butik.
Vänligen,
8 SIDOR
Det är helt onödigt att skriva sådana artiklar! min man igår sade samma sak-allt blev dyrare! Ni ger hopp till folk medan folk kan knappt köpa nånting! Det är bara deprimerande att läsa det! UF!😔(Men när blev saker dyrare så ngen skrev om det)! Jag orkar inte läsa detta!
PS: varje dag jag kollar på priserna här i ICA…fiskpinnar kostade 45 och nu kostar de 56 sek…uf😔😮
Folk köper mindre…rubrik gör mig frustrerad…även min man är sur för att tidningar skriver att mat blev billigare!
Han säger att 700000 människor har det svårt-det är inte skoj faktisk-igår jag gav en krona till röda korset-men jag kan inte ge mer…vi har det svårt också! Det är jättekomplicerad…uf😔
Jag tycker inte att maten är så himla dyr .allt kostar men jobbar man och har en bra lön så vad är problemet?? Tycker det är mycket gnäll här!!!
Jag tycker att priserna är för höga! Titta till ex. vad kostar ett kilo äpple…