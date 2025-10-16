Sverige

En bit lax ligger på en en tallrik.

Färsk var billigare i september jämfört med augusti. Foto: Janerik Henriksson/TT

Billigare mat i september

Priserna på mat
fortsätter att minska.
I september minskade
priserna med 0,8 procent
jämfört med augusti.
Det är andra månaden i rad
som priserna på mat blir lägre.

Viss mat blev billigare än annan.
Färsk lax blev till exempel
fem procent billigare i september.
Även mjöl, bröd och mjölk
blev lite billigare.

Men på ett helt år 
har priserna på mat ökat
med 3,3 procent.

Det visar siffror från
myndigheten SCB,
Statistiska centralbyrån.

8 SIDOR/TT

16 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. V skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 09:58

    Ja det är bra att priserna på mat minskar .jag gillar lax så den ska jag inhandla idag .

    Svara
  2. .. skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 10:01

    För mig spela ingen roll vad det kostar jag handlar det jag gillar att äta.

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 10:06

    Alltså varifrån kommer information??? Kom och titta på priserna här i Bunkeflostrand!!! Allt är dyrare-bara sparriskonserv har samma pris…😔😠😭

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      16 oktober, 2025 kl. 10:12

      Informationen kommer från
      myndigheten SCB.
      De har räknat ut ett genomsnitt
      i hela landet.
      Det är inte säkert
      att det blivit billigare
      i din butik.

      Vänligen,

      8 SIDOR

  4. MILENA skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 10:37

    Det är helt onödigt att skriva sådana artiklar! min man igår sade samma sak-allt blev dyrare! Ni ger hopp till folk medan folk kan knappt köpa nånting! Det är bara deprimerande att läsa det! UF!😔(Men när blev saker dyrare så ngen skrev om det)! Jag orkar inte läsa detta!

    Svara
  5. MILENA skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 10:58

    PS: varje dag jag kollar på priserna här i ICA…fiskpinnar kostade 45 och nu kostar de 56 sek…uf😔😮

    Svara
  6. MILENA skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 11:27

    Folk köper mindre…rubrik gör mig frustrerad…även min man är sur för att tidningar skriver att mat blev billigare!

    Svara
  7. MILENA skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 11:29

    Han säger att 700000 människor har det svårt-det är inte skoj faktisk-igår jag gav en krona till röda korset-men jag kan inte ge mer…vi har det svårt också! Det är jättekomplicerad…uf😔

    Svara
  8. . skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 14:14

    Jag tycker inte att maten är så himla dyr .allt kostar men jobbar man och har en bra lön så vad är problemet?? Tycker det är mycket gnäll här!!!

    Svara
  9. MILENA skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 15:33

    Jag tycker att priserna är för höga! Titta till ex. vad kostar ett kilo äpple…

    Svara
