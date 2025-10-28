Farzan kom till Sverige

När Farzan Mozaffari

var 16 år gammal

flydde han till Sverige

från Afghanistan.

Det hände år 2015.

– När jag klev av tåget i Malmö

kände jag en känsla av frihet.

Jag behövde inte längre vara orolig.

Det säger Farzan i dag,

tio år efter flykten.

Han flydde genom länderna

Pakistan, Iran, Turkiet,

Grekland och vidare.

Han gick en stor del av vägen.

Flykten till Sverige var det värsta

han varit med om i sitt liv.

Han mötte poliser med vapen

som vaktade gränser.

Smugglare lurade honom på pengar.

Han gjorde en farlig resa

över havet i en gummibåt.

Efter en tid i Sverige började han

gå i skolan i Vallentuna.

Då började han känna hopp

om en framtid.

På två år lärde han sig svenska.

Han fick till slut tillstånd

att stanna i Sverige.

I dag jobbar Farzan med att hjälpa

ungdomar från andra länder

att få jobb i Sverige.

Men just nu är han ledig

för att plugga på universitetet.

Han vill inte prata

så mycket om sin familj

De är kvar i Afghanistan.

Det är svårt att hålla

kontakten med dem.

Talibanerna som styr i Afghanistan

stänger av internet ibland.

Farzan gillar livet i Sverige.

Men samtidigt känner han

inte riktigt igen sig.

– Sverige var ett

snällare land när jag kom.

I dag har Sverige en helt annan

politik för flyktingar,

säger Farzan Mozaffari.

