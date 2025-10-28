Sverige
Farzan Mozaffari kom till Sverige från Afganistan år 2015. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Farzan kom till Sverige
När Farzan Mozaffari
var 16 år gammal
flydde han till Sverige
från Afghanistan.
Det hände år 2015.
– När jag klev av tåget i Malmö
kände jag en känsla av frihet.
Jag behövde inte längre vara orolig.
Det säger Farzan i dag,
tio år efter flykten.
Han flydde genom länderna
Pakistan, Iran, Turkiet,
Grekland och vidare.
Han gick en stor del av vägen.
Flykten till Sverige var det värsta
han varit med om i sitt liv.
Han mötte poliser med vapen
som vaktade gränser.
Smugglare lurade honom på pengar.
Han gjorde en farlig resa
över havet i en gummibåt.
Efter en tid i Sverige började han
gå i skolan i Vallentuna.
Då började han känna hopp
om en framtid.
På två år lärde han sig svenska.
Han fick till slut tillstånd
att stanna i Sverige.
I dag jobbar Farzan med att hjälpa
ungdomar från andra länder
att få jobb i Sverige.
Men just nu är han ledig
för att plugga på universitetet.
Han vill inte prata
så mycket om sin familj
De är kvar i Afghanistan.
Det är svårt att hålla
kontakten med dem.
Talibanerna som styr i Afghanistan
stänger av internet ibland.
Farzan gillar livet i Sverige.
Men samtidigt känner han
inte riktigt igen sig.
– Sverige var ett
snällare land när jag kom.
I dag har Sverige en helt annan
politik för flyktingar,
säger Farzan Mozaffari.
8 SIDOR/TT
Många kom till Sverige
- Farzan Mozaffari
flydde från Afghanistan.
- Han tillhör en folkgrupp
som heter hazarer.
De blir mycket dåligt
behandlade i Afghanistan.
- Farzan Mozaffari var en av
35 tusen barn som kom ensamma
till Sverige under år 2015.
- Ungefär 20 tusen av dem
bor i Sverige i dag.
De flesta av dem har jobb.
Det visar siffror från myndigheten SCB.
28 oktober 2025
Så tycker många av oss det var bättre förr. Jag håller med farzan. Tror det har med kriminella att göra dom har förstört allt för övriga invandrare. Svenskarna har tröttnat.
Jag förstår svenska folket dom är trötta på allt otäckt som händer just nu i Sverige.