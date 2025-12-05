Sverige
Samira Musa. Foto: Hej Främling
Samira Musa kom till Sverige
Det har gått tio år
sedan året 2015.
Det var ett speciellt år.
Många flyktingar kom till Sverige.
En av dem var Samira Musa.
– 2015 var ett år
då mycket hände.
Mitt liv vände.
Allt förändrades,
säger Samira Musa till 8 Sidor.
Hon är född och
uppvuxen i Saudiarabien.
Hennes föräldrar är från Eritrea.
Det blev hårdare regler
i Saudiarabien för människor
från andra länder.
Därför var familjen tvungen
att lämna landet.
Samira Musa åkte ensam
till Sverige där hon
redan hade en bror.
Då var hon 24 år.
Hon visste inte mycket
om det nya landet.
– Jag visste att folk i Sverige
är bra på att sortera sopor.
Jag hade sett en film
om det i Saudiarabien, säger hon.
Hon hamnade på
ett boende för flyktingar
i skogen utanför Östersund.
Först var hon ledsen.
Men det ändrades fort.
– Den andra dagen
upptäckte jag att jag kan gå ut
utan att be om lov.
Det var en känsla av frihet, säger hon.
Hon bor kvar i Östersund
och trivs bra med sitt liv.
Hon jobbar för organisationen
Hej främling.
De vill att svenskar och invandrare
ska träffa varandra.
Hon tycker att Sverige
har förändrats under
de tio åren hon varit här.
– Klimatet har blivit varmare.
Det är mindre snö på vintrarna.
Jag älskar snö.
Det har också ändrats i politiken.
Förut var människor
mer nyfikna på varandra.
Nu finns det mycket rädsla,
säger hon.
Hon tycker att politiker
och andra människor är hårda
mot varandra på internet.
Men när de träffas i verkligheten
blir det oftast bättre.
– Vi måste mötas
och prata med varandra.
Då blir det respekt
mellan människor.
Jag har hopp för framtiden,
säger hon.
Förra året blev hon
svensk medborgare.
Det betyder att hon får rösta
i valet till riksdagen nästa år.
– Jag har längtat efter det,
säger Samira Musa.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Många flyktingar kom
- År 2015 kom det
många flyktingar till Sverige.
- Över 160 tusen människor
sökte skydd, asyl, i Sverige.
Det är rekord.
Så många har det inte
varit något annat år.
- Många av dem
kom från kriget i Syrien.
