Samira Musa kom till Sverige

Det har gått tio år

sedan året 2015.

Det var ett speciellt år.

Många flyktingar kom till Sverige.

En av dem var Samira Musa.

– 2015 var ett år

då mycket hände.

Mitt liv vände.

Allt förändrades,

säger Samira Musa till 8 Sidor.

Hon är född och

uppvuxen i Saudiarabien.

Hennes föräldrar är från Eritrea.

Det blev hårdare regler

i Saudiarabien för människor

från andra länder.

Därför var familjen tvungen

att lämna landet.

Samira Musa åkte ensam

till Sverige där hon

redan hade en bror.

Då var hon 24 år.

Hon visste inte mycket

om det nya landet.

– Jag visste att folk i Sverige

är bra på att sortera sopor.

Jag hade sett en film

om det i Saudiarabien, säger hon.

Hon hamnade på

ett boende för flyktingar

i skogen utanför Östersund.

Först var hon ledsen.

Men det ändrades fort.

– Den andra dagen

upptäckte jag att jag kan gå ut

utan att be om lov.

Det var en känsla av frihet, säger hon.

Hon bor kvar i Östersund

och trivs bra med sitt liv.

Hon jobbar för organisationen

Hej främling.

De vill att svenskar och invandrare

ska träffa varandra.

Hon tycker att Sverige

har förändrats under

de tio åren hon varit här.

– Klimatet har blivit varmare.

Det är mindre snö på vintrarna.

Jag älskar snö.

Det har också ändrats i politiken.

Förut var människor

mer nyfikna på varandra.

Nu finns det mycket rädsla,

säger hon.

Hon tycker att politiker

och andra människor är hårda

mot varandra på internet.

Men när de träffas i verkligheten

blir det oftast bättre.

– Vi måste mötas

och prata med varandra.

Då blir det respekt

mellan människor.

Jag har hopp för framtiden,

säger hon.

Förra året blev hon

svensk medborgare.

Det betyder att hon får rösta

i valet till riksdagen nästa år.

– Jag har längtat efter det,

säger Samira Musa.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR