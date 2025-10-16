Gift ändrar barns hjärnor

Giftet PFAS finns

nästan överallt.

Forskare hittar det

i mat och vatten och

i människors kroppar.

Det är inte klart

hur farligt giftet är.

Men nu visar ny forskning

att barns hjärnor

kan ändras av giftet.

Forskare har undersökt

barn med mammor som hade

giftet i kroppen

när de var gravida.

När barnen blivit fem år

har deras hjärnor ändrats.

– Vi blev överraskade

när vi såg hur tydligt

PFAS hos mamman

ändrar barnets hjärna.

Det säger Tuulia Hyötyläinen

på Örebro universitet.

Hon är en av dem

som har forskat om PFAS.

Det är inte klart

vad ändringen i hjärnan

betyder för barnets hälsa.

– Det får mer forskning

i framtiden visa,

säger Tuulia Hyötyläinen.

Giftet PFAS finns i många saker.

Några av dem är smink, stekpannor

och sprej som stoppar

smuts på kläder och skor.

Vad kan en gravid kvinna

göra för att inte få PFAS i sig?

– Tänk på att inte använda

saker med mycket PFAS.

Och om du ska äta fisk

är det viktigt att kolla

var den kommer ifrån.

I vissa områden

är det mycket PFAS i fisk.

Det säger Tuulia Hyötyläinen.

