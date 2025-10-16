Sverige
Barns hjärnor kan ändras om mamman har giftet PFAS i kroppen. Foto: Christine Olsson/TT
Gift ändrar barns hjärnor
Giftet PFAS finns
nästan överallt.
Forskare hittar det
i mat och vatten och
i människors kroppar.
Det är inte klart
hur farligt giftet är.
Men nu visar ny forskning
att barns hjärnor
kan ändras av giftet.
Forskare har undersökt
barn med mammor som hade
giftet i kroppen
när de var gravida.
När barnen blivit fem år
har deras hjärnor ändrats.
– Vi blev överraskade
när vi såg hur tydligt
PFAS hos mamman
ändrar barnets hjärna.
Det säger Tuulia Hyötyläinen
på Örebro universitet.
Hon är en av dem
som har forskat om PFAS.
Det är inte klart
vad ändringen i hjärnan
betyder för barnets hälsa.
– Det får mer forskning
i framtiden visa,
säger Tuulia Hyötyläinen.
Giftet PFAS finns i många saker.
Några av dem är smink, stekpannor
och sprej som stoppar
smuts på kläder och skor.
Vad kan en gravid kvinna
göra för att inte få PFAS i sig?
– Tänk på att inte använda
saker med mycket PFAS.
Och om du ska äta fisk
är det viktigt att kolla
var den kommer ifrån.
I vissa områden
är det mycket PFAS i fisk.
Det säger Tuulia Hyötyläinen.
8 SIDOR/TT
Giftet PFAS
- PFAS är olika ämnen som människor har gjort.
- PFAS används ofta för att stöta bort smuts.
- PFAS finns i sprej för kläder och skor,
påsar för popcorn, solceller, smink
och brandmännens skum.
- PFAS försvinner väldigt långsamt.
I stället samlas giftet i naturen
och i människors kroppar.
16 oktober 2025
