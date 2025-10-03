Sverige

    Ida Bauhn får en kram av prins Carl Philip. Foto: Fredrik Sandberg/TT

    Ida Bauhn lagar mat i tävlingen årets kock. Foto: Fredrik Sandberg/TT

    Ida Bauhn är årets kock år 2025. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ida Bauhn är årets kock

Varje år är det tävlingen
årets kock i Sverige.
Då tävlar kockar i att laga mat.

En grupp säger vem
som gjorde godast mat.
Personen som vinner
blir årets kock.

Tävlingen var i torsdags.
Kockarna lagade bland annat

  • en rätt med ägg från fisk
  • en rätt med anka
  • en rätt med ost.

Det blev Ida Bauhn som vann.
Hon är årets kock år 2025.

Ida Bauhn är 33 år.
Hon jobbar i vanliga fall
på restaurangen Nour
i Stockholm.

8 SIDOR/TT

3 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 10:17

    stort grattis till vinnaren

    Svara
