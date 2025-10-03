Sverige
Ida Bauhn får en kram av prins Carl Philip. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ida Bauhn lagar mat i tävlingen årets kock. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ida Bauhn är årets kock år 2025. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ida Bauhn är årets kock
Varje år är det tävlingen
årets kock i Sverige.
Då tävlar kockar i att laga mat.
En grupp säger vem
som gjorde godast mat.
Personen som vinner
blir årets kock.
Tävlingen var i torsdags.
Kockarna lagade bland annat
- en rätt med ägg från fisk
- en rätt med anka
- en rätt med ost.
Det blev Ida Bauhn som vann.
Hon är årets kock år 2025.
Ida Bauhn är 33 år.
Hon jobbar i vanliga fall
på restaurangen Nour
i Stockholm.
8 SIDOR/TT
3 oktober 2025
