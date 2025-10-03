Ida Bauhn är årets kock

Varje år är det tävlingen

årets kock i Sverige.

Då tävlar kockar i att laga mat.

En grupp säger vem

som gjorde godast mat.

Personen som vinner

blir årets kock.

Tävlingen var i torsdags.

Kockarna lagade bland annat

en rätt med ägg från fisk

en rätt med anka

en rätt med ost.

Det blev Ida Bauhn som vann.

Hon är årets kock år 2025.

Ida Bauhn är 33 år.

Hon jobbar i vanliga fall

på restaurangen Nour

i Stockholm.

8 SIDOR/TT