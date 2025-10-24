Sverige
Lars blev lurad på pengar när han gav bort sin gamla mobil. Foto: Katrin Kasström/8 Sidor
Lars blev lurad på pengar
Det är viktigt att ha
bank-id i mobilen.
Men många vet inte
hur noga du måste ha koll
på ditt bank-id.
Det kan vara extra svårt
att ha koll
för personer
med funktionsnedsättningar.
Det säger Lars
till tidningen 8 Sidor.
Lars blev lurad på pengar
när han gav bort
sin gamla mobil.
Nu vill han varna andra
för farorna med bank-id.
Lars är 43 år
och bor i Söderhamn.
Han har en hjärnskada
som han fick när han var barn.
Han vill inte att 8 Sidor
skriver hans efternamn.
Därför gör vi inte det.
För några år sedan
skaffade Lars
en ny mobil och ett nytt bank-id.
Då gav han bort sin gamla mobil.
Han tänkte inte på
att hans gamla bank-id
var kvar i den gamla mobilen.
En tjej som Lars var kär i
använde den gamla mobilen.
– På något vis
fick hon reda på min kod
till mitt bank-id,
säger Lars.
Tjejen använde Lars bank-id
i hemlighet.
Hon handlade dyra saker,
tog lån i Lars namn
och sålde hans fonder på banken.
Utan att Lars visste om det
så hade han helt plötsligt
nästan en halv miljon kronor i skulder.
– Det var min mamma
som upptäckte det
när jag fick brev om skulderna,
säger Lars.
De anmälde brotten till poliserna.
Men poliserna lade ner ärendet.
– Poliserna säger
att det är svårt att bevisa
att tjejen har gjort brotten,
säger Lars.
Tjejen som fick mobilen
flyttade och försvann.
Sedan gick det inte
att få tag på henne, säger Lars.
Nu vill han varna andra
så att de har koll på sitt bank-id.
– Jag tycker att bank-id
måste bli säkrare.
Ett gammalt bank-id
borde sluta fungera
när du ordnar ett nytt bank-id,
säger Lars.
Han är ledsen
över att han blev lurad.
– Det känns fruktansvärt,
säger han.
Lars har själv fått betala
tillbaka pengarna
för lånen som tjejen tog.
– Det är tur att jag har familj
som stöttar mig
och att jag bor billigt
hos mina föräldrar.
Annars hade det aldrig gått,
säger Lars.
Så kan du spärra ditt bank-id
- Om du gör dig av med en gammal
mobil eller tappar bort den
ska du spärra ditt bank-id.
- Du kan ringa din banks spärrhjälp.
- Swedbank har nummer 08-411 10 11
- Nordea har nummer 08-402 57 10
- Handelsbanken har nummer 020-41 12 12
- De har öppet dygnet runt.
- Om du har bank-id på din dator
kan du logga in där
och spärra bank-id på mobilen.
Under flikarna översikt och spärr hittar du det.
- Du kan också besöka
ett bankkontor.
Där kan du få hjälp
att spärra bank-id på mobilen.
24 oktober 2025
