Det är viktigt att ha

bank-id i mobilen.

Men många vet inte

hur noga du måste ha koll

på ditt bank-id.

Det kan vara extra svårt

att ha koll

för personer

med funktionsnedsättningar.

Det säger Lars

till tidningen 8 Sidor.

Lars blev lurad på pengar

när han gav bort

sin gamla mobil.

Nu vill han varna andra

för farorna med bank-id.

Lars är 43 år

och bor i Söderhamn.

Han har en hjärnskada

som han fick när han var barn.

Han vill inte att 8 Sidor

skriver hans efternamn.

Därför gör vi inte det.

För några år sedan

skaffade Lars

en ny mobil och ett nytt bank-id.

Då gav han bort sin gamla mobil.

Han tänkte inte på

att hans gamla bank-id

var kvar i den gamla mobilen.

En tjej som Lars var kär i

använde den gamla mobilen.

– På något vis

fick hon reda på min kod

till mitt bank-id,

säger Lars.

Tjejen använde Lars bank-id

i hemlighet.

Hon handlade dyra saker,

tog lån i Lars namn

och sålde hans fonder på banken.

Utan att Lars visste om det

så hade han helt plötsligt

nästan en halv miljon kronor i skulder.

– Det var min mamma

som upptäckte det

när jag fick brev om skulderna,

säger Lars.

De anmälde brotten till poliserna.

Men poliserna lade ner ärendet.

– Poliserna säger

att det är svårt att bevisa

att tjejen har gjort brotten,

säger Lars.

Tjejen som fick mobilen

flyttade och försvann.

Sedan gick det inte

att få tag på henne, säger Lars.

Nu vill han varna andra

så att de har koll på sitt bank-id.

– Jag tycker att bank-id

måste bli säkrare.

Ett gammalt bank-id

borde sluta fungera

när du ordnar ett nytt bank-id,

säger Lars.

Han är ledsen

över att han blev lurad.

– Det känns fruktansvärt,

säger han.

Lars har själv fått betala

tillbaka pengarna

för lånen som tjejen tog.

– Det är tur att jag har familj

som stöttar mig

och att jag bor billigt

hos mina föräldrar.

Annars hade det aldrig gått,

säger Lars.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR