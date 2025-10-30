Man körde in i protest

En man som är ungefär 70 år

döms nu till fängelse i tre år.

Han blir dömd

eftersom han med sin bil

kört på människor

som protesterade.

Domstolen säger att mannen

körde in i protesten med flit.

Protesten var mot kriget

i det palestinska området Gaza.

Ungefär 80 människor

var med i protesten.

Det hände i staden Borås

i augusti förra året.

Ingen person som protesterade

blev allvarligt skadad.

Flera fick mindre skador.

Domstolen dömer mannen

för brottet som heter

försök till grov misshandel.

Poliserna hittade också

flera texter med hat mot

muslimer och palestinier.

Texterna hade mannen

skrivit under flera år

på internet, på sajten X.

Därför blir han

också dömd för brottet

hets mot folkgrupp.

Mannen själv säger

att han inte har gjort

något av brotten.

Han måste också

betala 1,8 miljoner kronor

i skadestånd till flera av dem

som var med i protesten.

