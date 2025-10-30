Sverige

En suddig bild på en grå bil som kör på en gata.

En man körde sin bil in i en protest. Det är en annan bil på bilden. Foto: Bertil Ericson/TT

Man körde in i protest

En man som är ungefär 70 år
döms nu till fängelse i tre år.

Han blir dömd
eftersom han med sin bil
kört på människor
som protesterade.

Domstolen säger att mannen
körde in i protesten med flit.

Protesten var mot kriget
i det palestinska området Gaza.
Ungefär 80 människor
var med i protesten.

Det hände i staden Borås
i augusti förra året.

Ingen person som protesterade
blev allvarligt skadad.
Flera fick mindre skador.

Domstolen dömer mannen
för brottet som heter
försök till grov misshandel.

Poliserna hittade också
flera texter med hat mot
muslimer och palestinier.
Texterna hade mannen
skrivit under flera år
på internet, på sajten X.

Därför blir han
också dömd för brottet
hets mot folkgrupp.

Mannen själv säger
att han inte har gjort
något av brotten.

Han måste också
betala 1,8 miljoner kronor
i skadestånd till flera av dem
som var med i protesten.

8 SIDOR/TT

30 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. . skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 12:29

    Bara tre år?

    Svara
  2. V skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 13:01

    Han borde ha kännbart straff. 3 år är för lite tycker jag.

    Svara
  3. Byt däck 🛞 skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 15:07

    Bara 3 års han skulle ha livstids fängelse gubbe jävel😡

    Svara
  4. >:( skriver:
    30 oktober, 2025 kl. 15:30

    6-9 års fängelse förtjänar han tycker jag

    Svara
