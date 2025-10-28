Många kalkoner fick dö

Fågelinfluensa är

en farlig sjukdom

för fåglar.

Just nu är det stora problem

med sjukdomen i södra Sverige.

Nyligen hittade experter

fågelinfluensa på en stor gård

i Tomelilla i Skåne.

På gården fanns

28 tusen kalkoner.

Gårdens ägare var

tvungen att döda

alla fåglarna för

att stoppa sjukdomen.

– De blev avlivade i helgen.

Det säger Ella Sigvardsson

som är expert på

myndigheten Jordbruksverket.

Det är Jordbruksverket

som bestämmer

att djuren måste dö.

Myndigheten säger

att det finns stor risk

för fågelinfluensa

i områden i södra Sverige.

Därför har de bestämt

om speciella regler där.

Det betyder att

alla fåglar på gårdar

måste stanna inomhus.

De får inte gå ut.

Det är också viktigt

att folk med fåglar snabbt

söker hjälp om djuren

dör eller blir sjuka.

Människor kan också bli smittade

av fågelinfluensa.

Men människor blir oftast

bara lite sjuka.

