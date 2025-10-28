Sverige

Många kalkoner står tätt tillsammans.

Kalkoner i Skåne blev smittade med fågelinfluensa. Bilden är gammal. Foto: AP/TT

Många kalkoner fick dö

Fågelinfluensa är
en farlig sjukdom
för fåglar.
Just nu är det stora problem
med sjukdomen i södra Sverige.

Nyligen hittade experter
fågelinfluensa på en stor gård
i Tomelilla i Skåne.
På gården fanns
28 tusen kalkoner.

Gårdens ägare var
tvungen att döda
alla fåglarna för
att stoppa sjukdomen.

– De blev avlivade i helgen.

Det säger Ella Sigvardsson
som är expert på
myndigheten Jordbruksverket.

Det är Jordbruksverket
som bestämmer
att djuren måste dö.

Myndigheten säger
att det finns stor risk
för fågelinfluensa
i områden i södra Sverige.
Därför har de bestämt
om speciella regler där.

Det betyder att
alla fåglar på gårdar
måste stanna inomhus.
De får inte gå ut.

Det är också viktigt
att folk med fåglar snabbt
söker hjälp om djuren
dör eller blir sjuka.

Människor kan också bli smittade
av fågelinfluensa.
Men människor blir oftast
bara lite sjuka.

8 SIDOR/TT

28 oktober 2025

3 kommentarer
  1. Anna skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 10:11

    Nej usch vad hemskt

    Svara
  2. Anonym skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 10:58

    Människor är hemska

    Svara
  3. v skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 11:35

    anonym va?varför är människor hemska?djuren var sjuka därför måste man avliva, annars kan människor bli smittade.

    Svara
