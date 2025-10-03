Sverige
Vi behöver äta mer baljväxter som linser, säger forskare. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Mer grönt och mindre kött
Människor behöver äta mer
grönsaker och mindre kött.
Då kommer vi att må bättre.
Vår planet kommer också
att må bättre.
Det säger forskare
från flera länder
i en ny rapport.
Det handlar om att
äta mindre rött kött,
mer frukt och grönsaker
och mer nötter och baljväxter
som linser och bönor.
– Du kan byta en del kött
som du äter i dag
till att äta växter i stället.
Det säger forskaren Line Gordon
från Stockholms universitet.
Hon har varit med
och skrivit rapporten.
Sättet som människor
tillverkar mat på
är en stor anledning
till att vår planet
inte mår bra, säger forskarna.
Forskarna tycker att
politikerna i världen
måste göra mer för att se till
att människor äter bättre mat.
Men de måste också se till
att företag och fabriker
ändrar sitt sätt att tillverka mat.
8 SIDOR/TT
3 oktober 2025
