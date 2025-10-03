Mer grönt och mindre kött

Människor behöver äta mer

grönsaker och mindre kött.

Då kommer vi att må bättre.

Vår planet kommer också

att må bättre.

Det säger forskare

från flera länder

i en ny rapport.

Det handlar om att

äta mindre rött kött,

mer frukt och grönsaker

och mer nötter och baljväxter

som linser och bönor.

– Du kan byta en del kött

som du äter i dag

till att äta växter i stället.

Det säger forskaren Line Gordon

från Stockholms universitet.

Hon har varit med

och skrivit rapporten.

Sättet som människor

tillverkar mat på

är en stor anledning

till att vår planet

inte mår bra, säger forskarna.

Forskarna tycker att

politikerna i världen

måste göra mer för att se till

att människor äter bättre mat.

Men de måste också se till

att företag och fabriker

ändrar sitt sätt att tillverka mat.

