Dagar med ljus och kyla

Nu blir dagarna

ljusare i Sverige.

Så har det varit

sedan den 21 december.

Då tog den mörkaste

delen av vintern slut.

I Kiruna i norra Sverige

är det nu sju timmar

mer ljus på dagen

jämfört med den 21 december.

I Stockholm är det

tre timmar mer ljus.

Och i Lund är det

lite mer än två timmar.

Just nu är det också

flera veckor med sportlov.

Många barn är lediga.

Men du som ska vara ute

behöver klä dig varmt.

Det är kallt väder

på många platser.

Så verkar det bli i helgen också.

Men nästa vecka kan det

bli lite varmare väder.

Det är ett särskilt väder

som gör att kylan

har stannat länge i Sverige.

Experter kallar det för

ett högtryck som fastnat.

Mätningar visar att januari

var den kallaste månaden

i Europa på 16 år.

Betyder det att ändringarna

i klimatet är slut?

Nej, säger experterna

som jobbar på Copernicus.

De är EUs experter på klimat.

När de undersöker

temperaturen på hela jorden

har den blivit högre.

Klimatet har blivit varmare.

MARIE HILLBLOM OCH TT

Skillnad på väder och klimat