Sverige
Solen lyser genom träden. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Dagar med ljus och kyla
Nu blir dagarna
ljusare i Sverige.
Så har det varit
sedan den 21 december.
Då tog den mörkaste
delen av vintern slut.
I Kiruna i norra Sverige
är det nu sju timmar
mer ljus på dagen
jämfört med den 21 december.
I Stockholm är det
tre timmar mer ljus.
Och i Lund är det
lite mer än två timmar.
Just nu är det också
flera veckor med sportlov.
Många barn är lediga.
Men du som ska vara ute
behöver klä dig varmt.
Det är kallt väder
på många platser.
Så verkar det bli i helgen också.
Men nästa vecka kan det
bli lite varmare väder.
Det är ett särskilt väder
som gör att kylan
har stannat länge i Sverige.
Experter kallar det för
ett högtryck som fastnat.
Mätningar visar att januari
var den kallaste månaden
i Europa på 16 år.
Betyder det att ändringarna
i klimatet är slut?
Nej, säger experterna
som jobbar på Copernicus.
De är EUs experter på klimat.
När de undersöker
temperaturen på hela jorden
har den blivit högre.
Klimatet har blivit varmare.
MARIE HILLBLOM OCH TT
13 februari 2026
Det är kallt och isigt ute…här i Bunkeflostrand!!!
Nice😍
Riktigt vintern😎
Tur att man har broddar på skorna och varma kläder