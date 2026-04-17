Gamla kämpar för klimatet

I torsdags demonstrerade

flera tusen människor

på gatorna i Stockholm.

De demonstrerade

för klimatet.

De vill att politikerna

ska göra mer för

att rädda klimatet.

Många organisationer

var med, bland andra

Naturskyddsföreningen,

Återställ våtmarker

och Svenska kyrkan.

Det brukar vara mest

unga människor

som demonstrerar.

Men den här gången

var många gamla.

Stina var en av dem.

Hon är 85 år.

– Klimatet är vårt

största problem just nu.

Men det verkar ingen

prata om längre, säger hon.

Lena som är 78 år

gick också med.

Hon undrar var de

unga människorna är.

– Jag känner en sorg.

Det finns en risk

att barnbarnen kommer

få en väldigt svår värld

att ta hand om, säger hon.

Martin Wadmark är expert

på Världsnaturfonden WWF.

Han säger att folk

i Sverige fortfarande

tycker att klimatet

är viktigt.

Men regeringen har

haft mycket annat

att tänka på.

Nästa regering måste

jobba mer med klimatet,

säger han.

– Vi vet precis vad

som måste göras.

Problemet är att

det inte händer.

Men än så länge tycker

jag att det finns tid.

Det säger Martin Wadmark.

8 SIDOR/TT