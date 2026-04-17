Sverige
Många gamla gick med i demonstrationen. Lena, Stina och Agneta var några av dem. Foton: Anders Wiklund / TT
Flera tusen människor demonstrerade på gatorna i Stockholm.
Martin Wadmark från organisationen Världsnaturfonden är expert på klimatet.
Gamla kämpar för klimatet
I torsdags demonstrerade
flera tusen människor
på gatorna i Stockholm.
De demonstrerade
för klimatet.
De vill att politikerna
ska göra mer för
att rädda klimatet.
Många organisationer
var med, bland andra
Naturskyddsföreningen,
Återställ våtmarker
och Svenska kyrkan.
Det brukar vara mest
unga människor
som demonstrerar.
Men den här gången
var många gamla.
Stina var en av dem.
Hon är 85 år.
– Klimatet är vårt
största problem just nu.
Men det verkar ingen
prata om längre, säger hon.
Lena som är 78 år
gick också med.
Hon undrar var de
unga människorna är.
– Jag känner en sorg.
Det finns en risk
att barnbarnen kommer
få en väldigt svår värld
att ta hand om, säger hon.
Martin Wadmark är expert
på Världsnaturfonden WWF.
Han säger att folk
i Sverige fortfarande
tycker att klimatet
är viktigt.
Men regeringen har
haft mycket annat
att tänka på.
Nästa regering måste
jobba mer med klimatet,
säger han.
– Vi vet precis vad
som måste göras.
Problemet är att
det inte händer.
Men än så länge tycker
jag att det finns tid.
Det säger Martin Wadmark.
8 SIDOR/TT
17 april 2026
jag precis kommit hem från min promenad i våran fina park. det var skönt att vädra lungorna. naturen måste vi alla kämpa för. sverige är så fantastiskt vacker med sin skog och sjöar. 🤗😍😘🐜🐝🐞🦗🕷🦂🌸🌻🌹🏵🌷🌲☘☘🌿🌾🍁⚘
Körkort måste dras från äldre människor. Vid 18 år får man körkort och vid pension måste körkortet lämnas. Många vid 90 år kör bilar och smutsar ner naturen med avgaser som koldioxid. Det finns tåg och buss och bilen är problemet. Samma med A-traktorer som rika barn leker med på gatorna i onödan Det finns trafikskola om barn vill skaffa körkort.