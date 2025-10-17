Sverige
Poliserna Hanna Paradis och Niclas Andersson berättar om ledaren för gänget. Foto: Lars Schröder/TT
Poliserna har tagit ledare
Poliserna har tagit fast
en man som är ledare för
ett gäng med brottslingar.
Mannen heter Mikael Tenezos.
För en vecka sedan blev han
tagen av poliser i Mexiko.
Nu har han åkt flygplan till Sverige
och svenska poliser
har låst in honom.
Mikael Tenezos
är misstänkt för brott
med våld, droger och vapen.
Han säger själv att han inte
har gjort några brott.
Mikael Tenezos kallas för Greken.
Han är ledare för ett gäng
från Enskededalen,
Dalen, i Stockholm.
Det skriver tidningen Aftonbladet.
Under åren 2022 och 2023
var det mycket våld mellan gänget
från Dalen och gänget Foxtrot.
Det började med att de bråkade om
vilket av gängen som skulle få
sälja droger på olika platser.
Gängen sköt och sprängde bomber.
Många människor blev dödade.
17 oktober 2025