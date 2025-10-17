Poliserna har tagit ledare

Poliserna har tagit fast

en man som är ledare för

ett gäng med brottslingar.

Mannen heter Mikael Tenezos.

För en vecka sedan blev han

tagen av poliser i Mexiko.

Nu har han åkt flygplan till Sverige

och svenska poliser

har låst in honom.

Mikael Tenezos

är misstänkt för brott

med våld, droger och vapen.

Han säger själv att han inte

har gjort några brott.

Mikael Tenezos kallas för Greken.

Han är ledare för ett gäng

från Enskededalen,

Dalen, i Stockholm.

Det skriver tidningen Aftonbladet.

Under åren 2022 och 2023

var det mycket våld mellan gänget

från Dalen och gänget Foxtrot.

Det började med att de bråkade om

vilket av gängen som skulle få

sälja droger på olika platser.

Gängen sköt och sprängde bomber.

Många människor blev dödade.

