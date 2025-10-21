Sverige

En polis är böjd över marken. Området är avspärrat med polisernas band. En cykel står lutad mot en bänk.

Poliserna jobbade efter mordet. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Sex döms för mord i Linköping

Den 13 augusti förra året
blev en man skjuten till döds
nära Berga kyrka i Linköping.

Mannen ska ha varit ledare
för ett gäng med brottslingar.
Gänget kallas för Berganätverket.

Nu har sex personer
blivit dömda för mordet.

Domstolen i Linköping
dömer två män
till fängelse på livstid.
En tredje man är också skyldig.
Men han var under 18 år vid mordet.
Därför får han ett kortare straff.

Domstolen dömer också
tre andra män till
över tio år i fängelse.
De är skyldiga till att ha
hjälpt till med mordet.

En 15-årig pojke har sagt
att det var han som sköt.
Men han är inte en av de dömda.
Han var 14 år när han sköt.
I Sverige måste du vara minst 15 år
för att kunna bli dömd för brott.

De dömda männen
är med i ett annat gäng.
De mördade mannen
för att ta över handeln
med droger i området.
Det tror poliserna,
skriver tidningen Corren.

8 SIDOR/TT

21 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Jag vet inte igen skriver:
    21 oktober, 2025 kl. 11:05

    någon dog!? inte igen:(

    Svara
  2. IDK skriver:
    21 oktober, 2025 kl. 11:08

    bröh alla dör hela tiden 😢

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar