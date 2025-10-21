Sex döms för mord i Linköping

Den 13 augusti förra året

blev en man skjuten till döds

nära Berga kyrka i Linköping.

Mannen ska ha varit ledare

för ett gäng med brottslingar.

Gänget kallas för Berganätverket.

Nu har sex personer

blivit dömda för mordet.

Domstolen i Linköping

dömer två män

till fängelse på livstid.

En tredje man är också skyldig.

Men han var under 18 år vid mordet.

Därför får han ett kortare straff.

Domstolen dömer också

tre andra män till

över tio år i fängelse.

De är skyldiga till att ha

hjälpt till med mordet.

En 15-årig pojke har sagt

att det var han som sköt.

Men han är inte en av de dömda.

Han var 14 år när han sköt.

I Sverige måste du vara minst 15 år

för att kunna bli dömd för brott.

De dömda männen

är med i ett annat gäng.

De mördade mannen

för att ta över handeln

med droger i området.

Det tror poliserna,

skriver tidningen Corren.

8 SIDOR/TT