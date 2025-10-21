Sverige
Sex döms för mord i Linköping
Den 13 augusti förra året
blev en man skjuten till döds
nära Berga kyrka i Linköping.
Mannen ska ha varit ledare
för ett gäng med brottslingar.
Gänget kallas för Berganätverket.
Nu har sex personer
blivit dömda för mordet.
Domstolen i Linköping
dömer två män
till fängelse på livstid.
En tredje man är också skyldig.
Men han var under 18 år vid mordet.
Därför får han ett kortare straff.
Domstolen dömer också
tre andra män till
över tio år i fängelse.
De är skyldiga till att ha
hjälpt till med mordet.
En 15-årig pojke har sagt
att det var han som sköt.
Men han är inte en av de dömda.
Han var 14 år när han sköt.
I Sverige måste du vara minst 15 år
för att kunna bli dömd för brott.
De dömda männen
är med i ett annat gäng.
De mördade mannen
för att ta över handeln
med droger i området.
Det tror poliserna,
skriver tidningen Corren.
8 SIDOR/TT
21 oktober 2025
