P-piller. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Skillnad mellan p-piller
Många kvinnor tar piller
för att inte bli med barn, p-piller.
I p-piller finns det hormoner
och de kan ge ökad risk
för bröstcancer.
Det är känt sedan tidigare.
Men olika p-piller
har olika hormoner.
Nu har forskare undersökt dem
för att se vilka hormoner
som ökar risken för cancer mest.
Det är p-piller
med hormonet desogestrel
som ökar risken för cancer mest,
visar forskningen.
– Risken för cancer är ändå liten.
Men det är bra att veta
skillnaden mellan olika p-piller
om du vet att det finns
bröstcancer i din släkt.
Det säger forskaren Åsa Johansson.
Hon säger att forskarna
inte vill stoppa kvinnor
från att använda p-piller.
– De hjälper kvinnor att bestämma
när de vill bli med barn eller inte.
P-piller minskar också risken
för cancer i äggstockarna.
De hjälper mot smärtor vid mens,
säger Åsa Johansson.
Om du ska få p-piller
är det bra att prata
med sjuksköterskan
eller läkaren
vad som är bäst för dig.
När du slutar använda p-piller
minskar risken för bröstcancer.
8 SIDOR/TT
P-piller och cancer
- Forskare har gjort en undersökning
av olika p-piller.
- Kvinnor som har använt p-piller
med ämnet desogestrel i flera år
hade 50 procent högre risk
att få bröstcancer
jämfört med kvinnor
som inte använt p-piller.
Desogestrel finns i p-piller som
Cerazette, Desolett och Mercilon.
- Kvinnor som använt p-piller
med ämnet levonorgestrel
hade 20 procent högre risk.
Levonorgestrel finns i p-piller som
Trionetta, Prionelle och Neovletta.
- Med p-piller med ämnet drospirenon
hittade forskaren ingen
högre risk för cancer.
Drospirenon finns i p-piller
som Yaz, Yasmin och Rosal.
- Forskningen går att läsa om
i tidningen Jama Oncology.
31 oktober 2025
