Skillnad mellan p-piller

Många kvinnor tar piller

för att inte bli med barn, p-piller.

I p-piller finns det hormoner

och de kan ge ökad risk

för bröstcancer.

Det är känt sedan tidigare.

Men olika p-piller

har olika hormoner.

Nu har forskare undersökt dem

för att se vilka hormoner

som ökar risken för cancer mest.

Det är p-piller

med hormonet desogestrel

som ökar risken för cancer mest,

visar forskningen.

– Risken för cancer är ändå liten.

Men det är bra att veta

skillnaden mellan olika p-piller

om du vet att det finns

bröstcancer i din släkt.

Det säger forskaren Åsa Johansson.

Hon säger att forskarna

inte vill stoppa kvinnor

från att använda p-piller.

– De hjälper kvinnor att bestämma

när de vill bli med barn eller inte.

P-piller minskar också risken

för cancer i äggstockarna.

De hjälper mot smärtor vid mens,

säger Åsa Johansson.

Om du ska få p-piller

är det bra att prata

med sjuksköterskan

eller läkaren

vad som är bäst för dig.

När du slutar använda p-piller

minskar risken för bröstcancer.

8 SIDOR/TT