En bild som visar flera olika kartor med tabletter och piller.

P-piller. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Skillnad mellan p-piller

Många kvinnor tar piller
för att inte bli med barn, p-piller.
I p-piller finns det hormoner
och de kan ge ökad risk
för bröstcancer.
Det är känt sedan tidigare.

Men olika p-piller
har olika hormoner.
Nu har forskare undersökt dem
för att se vilka hormoner
som ökar risken för cancer mest.

Det är p-piller
med hormonet desogestrel
som ökar risken för cancer mest,
visar forskningen.

– Risken för cancer är ändå liten.
Men det är bra att veta
skillnaden mellan olika p-piller
om du vet att det finns
bröstcancer i din släkt.

Det säger forskaren Åsa Johansson.
Hon säger att forskarna
inte vill stoppa kvinnor
från att använda p-piller.

– De hjälper kvinnor att bestämma
när de vill bli med barn eller inte.
P-piller minskar också risken
för cancer i äggstockarna.
De hjälper mot smärtor vid mens,
säger Åsa Johansson.

Om du ska få p-piller
är det bra att prata
med sjuksköterskan
eller läkaren
vad som är bäst för dig.

När du slutar använda p-piller
minskar risken för bröstcancer.

8 SIDOR/TT

P-piller och cancer

  • Forskare har gjort en undersökning
    av olika p-piller.
  • Kvinnor som har använt p-piller
    med ämnet desogestrel i flera år
    hade 50 procent högre risk
    att få bröstcancer
    jämfört med kvinnor
    som inte använt p-piller.
    Desogestrel finns i p-piller som
    Cerazette, Desolett och Mercilon.
  • Kvinnor som använt p-piller
    med ämnet levonorgestrel
    hade 20 procent högre risk.
    Levonorgestrel finns i p-piller som
    Trionetta, Prionelle och Neovletta.
  • Med p-piller med ämnet drospirenon
    hittade forskaren ingen
    högre risk för cancer.
    Drospirenon finns i p-piller
    som Yaz, Yasmin och Rosal.
  • Forskningen går att läsa om
    i tidningen Jama Oncology.
Närbild på två händer som håller i en karta med piller. P-piller. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/TT

31 oktober 2025

3 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 09:55

    BRA ATT VETA!🙂

    Svara
  2. V skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 14:16

    Allt har sina fördelar och nackdelar så är det.

    Svara
  3. ... skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 14:30

    Saknar Sofia som brukar skriva här ,var är du???

    Svara
