Två kan ha hjälpt skytten

För en vecka sedan

var det en skjutning i Gävle.

Sex unga personer blev skadade.

De blev skjutna i benen.

Poliserna har tagit

fast en 14-årig pojke.

Han är misstänkt

för skjutningen.

Men poliserna tror

att skytten fick hjälp.

I onsdags berättade

poliserna att en person

är misstänkt för

att ha hjälpt till.

Nu är en person till

misstänkt för samma brott.

– Det är två män

som är misstänkta.

Båda är över 18 år.

Det säger åklagaren Jenny Örn.

Hon leder undersökningen

av skjutningen.

Poliserna har tidigare sagt

att skjutningen har

med gäng att göra.

Poliserna tror att de

som blev skjutna inte

var de personer som

skytten hade tänkt skjuta.

8 SIDOR/TT