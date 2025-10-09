Sverige

Flera poliser letar vid en papperskorg på en trottoar.

Poliser undersöker platsen i Gävle där skjutningen hände. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Två kan ha hjälpt skytten

För en vecka sedan
var det en skjutning i Gävle.
Sex unga personer blev skadade.
De blev skjutna i benen.

Poliserna har tagit
fast en 14-årig pojke.
Han är misstänkt
för skjutningen.
Men poliserna tror
att skytten fick hjälp.

I onsdags berättade
poliserna att en person
är misstänkt för
att ha hjälpt till.

Nu är en person till
misstänkt för samma brott.

– Det är två män
som är misstänkta.
Båda är över 18 år.

Det säger åklagaren Jenny Örn.
Hon leder undersökningen
av skjutningen.

Poliserna har tidigare sagt
att skjutningen har
med gäng att göra.

Poliserna tror att de
som blev skjutna inte
var de personer som
skytten hade tänkt skjuta.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2025

