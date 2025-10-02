Sverige

En kvinna som sitter och jobbar vid en dator.

Om du har en dator med Windows 10 är det viktigt att ändra det. Foto: Fotograferna Holmberg

Viktigt att ändra datorn

Många i världen
har programmet
Windows till sin dator.
Just nu är det
Windows 10 som gäller.

Men den 14 oktober
slutar skyddet för Windows 10.
Därför är det viktigt
att ändra till Windows 11
före den 14 oktober.
Det är lätt att göra om du
har en dator med Windows.

Men många har
en gammal dator.
På de datorerna
fungerar inte Windows 11.

Själva datorn kommer
fortsätta att fungera ändå.
Men den har inte längre något skydd.
Då kan kriminella ta över din dator.
Det är dåligt både
för dig och för andra.

Det här berättar
Sveriges Radio.

8 SIDOR

2 oktober 2025

