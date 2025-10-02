Viktigt att ändra datorn

Många i världen

har programmet

Windows till sin dator.

Just nu är det

Windows 10 som gäller.

Men den 14 oktober

slutar skyddet för Windows 10.

Därför är det viktigt

att ändra till Windows 11

före den 14 oktober.

Det är lätt att göra om du

har en dator med Windows.

Men många har

en gammal dator.

På de datorerna

fungerar inte Windows 11.

Själva datorn kommer

fortsätta att fungera ändå.

Men den har inte längre något skydd.

Då kan kriminella ta över din dator.

Det är dåligt både

för dig och för andra.

Det här berättar

Sveriges Radio.

8 SIDOR