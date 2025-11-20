Sverige

Bråk om val av chips

Företaget Estrella
vill att folk ska rösta på
vilka chips som är godast.
Men det har blivit
bråk om tävlingen.

Företaget kallar tävlingen
för Chipsvalet 2026.
De skämtar om att det finns
en särskild myndighet
som ordnar valet.
Den kallas Chipsvalmyndigheten.

Chipsvalmyndigheten
ska hjälpa folk att rösta på
sina favoriter bland chips.
Den ska berätta
vilka chips som vinner.

Den har också en bild
som liknar den riktiga myndigheten
som heter Valmyndigheten.

Nästa år är det riktiga val i Sverige.
Då ska folk rösta till kommunerna,
regionerna och riksdagen.
Det är Valmyndigheten
som har ansvar för de riktiga valen.

Den riktiga Valmyndigheten
har nu anmält Estrella.
Valmyndigheten
tycker att Estrella
har stulit deras bild.

Estrella säger att de är säkra på
att folk förstår att det är ett skämt.
Men företaget lovar att ändra bilden.
De ska också sluta säga
att Chipsvalmyndigheten finns.

Det skriver tidningen Aftonbladet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

20 november 2025

  1. Per-otto skriver:
    20 november, 2025 kl. 09:17

    Gud,mina barn barn älskar chips!
    Hälsningar Per-otto!😀

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    20 november, 2025 kl. 09:17

    😍

    Svara
  3. Varför skriver:
    20 november, 2025 kl. 09:24

    Chips🤢

    Svara
  4. gyatttt skriver:
    20 november, 2025 kl. 09:30

    chips är gott 😍

    Svara
  5. dfdk skriver:
    20 november, 2025 kl. 09:30

    🤫🤫🤫

    Svara
  6. Malte skriver:
    20 november, 2025 kl. 09:31

    chips är gott!!!!

    Svara
  7. . skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:09

    dillchips är yami

    Svara
  8. lina💕 skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:14

    omgjag ab älskarrrrr chipssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss🩷🩷💕🤓

    Svara
  9. karen skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:16

    varför gillar man egentligen chips det är bara fet på potatis inte alls bra för dig

    Svara
  10. Xyz skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:23

    Rolig nyhet !!!

    Svara
  11. bla skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:26

    Älskar chips mycket bättre en godis mina favoriter är grill och sour cream and onion

    Svara
  12. lollo skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:31

    jag älskar chips😀

    Svara
  13. lollo123 skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:32

    chips gott!!!

    Svara
  14. . . . . . . . . skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:39

    chips😃

    Svara
  15. anonym skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:02

    älskar chips

    Svara
  16. Daniel skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:23

    Jag älskar chips .Är det inferno chili chips 😍😍

    Svara
  17. NOLI_THE HACKER skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:37

    BHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHHAAHHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAAHHAHHAHAHAHAHHHAHAHHAHAHAHAHHH

    Svara
  18. chips älskare skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:44

    jag vill ha en chiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppsssssssss smak med chokladddddddd❤❤

    Svara
  19. Måste House skriver:
    20 november, 2025 kl. 13:36

    Alla behöver känna till familjepolitikers hifi och lyxiga system. För detta beteende är äckligt. De är alltid intresserade med särskilt samhälle människor… vi är också intresserade om familjepolitikers livsstil.. system.. det är inte fel, eller hur? Migrationsverket behöver… viktigt… måste..

    Svara
  20. Förnuft skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:59

    Det visar sig att valmyndigheten har ingenting viktigare att bry sig om.

    Svara
  21. 😁 skriver:
    20 november, 2025 kl. 16:42

    Varför inte göra 🍊 chips,med smak av brun utan sol produkter 🤡🤠👍

    Svara
