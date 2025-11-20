Sverige
En man som äter chips. Foto: Christine Olsson/TT
Estrellas bild för Chipsvalmyndigheten. Foto: 8 Sidor
Valmyndighetens bild på ett kuvert. Foto: Janerik Henriksson/TT
Bråk om val av chips
Företaget Estrella
vill att folk ska rösta på
vilka chips som är godast.
Men det har blivit
bråk om tävlingen.
Företaget kallar tävlingen
för Chipsvalet 2026.
De skämtar om att det finns
en särskild myndighet
som ordnar valet.
Den kallas Chipsvalmyndigheten.
Chipsvalmyndigheten
ska hjälpa folk att rösta på
sina favoriter bland chips.
Den ska berätta
vilka chips som vinner.
Den har också en bild
som liknar den riktiga myndigheten
som heter Valmyndigheten.
Nästa år är det riktiga val i Sverige.
Då ska folk rösta till kommunerna,
regionerna och riksdagen.
Det är Valmyndigheten
som har ansvar för de riktiga valen.
Den riktiga Valmyndigheten
har nu anmält Estrella.
Valmyndigheten
tycker att Estrella
har stulit deras bild.
Estrella säger att de är säkra på
att folk förstår att det är ett skämt.
Men företaget lovar att ändra bilden.
De ska också sluta säga
att Chipsvalmyndigheten finns.
Det skriver tidningen Aftonbladet.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
20 november 2025
Gud,mina barn barn älskar chips!
Hälsningar Per-otto!😀
😍
Chips🤢
chips är gott 😍
🤫🤫🤫
chips är gott!!!!
dillchips är yami
omgjag ab älskarrrrr chipssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss💕🤓
varför gillar man egentligen chips det är bara fet på potatis inte alls bra för dig
Rolig nyhet !!!
Älskar chips mycket bättre en godis mina favoriter är grill och sour cream and onion
jag älskar chips😀
chips gott!!!
chips😃
älskar chips
Jag älskar chips .Är det inferno chili chips 😍😍
BHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAAHHAAHHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAAHHAHHAHAHAHAHHHAHAHHAHAHAHAHHH
jag vill ha en chiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppsssssssss smak med chokladddddddd❤❤
Alla behöver känna till familjepolitikers hifi och lyxiga system. För detta beteende är äckligt. De är alltid intresserade med särskilt samhälle människor… vi är också intresserade om familjepolitikers livsstil.. system.. det är inte fel, eller hur? Migrationsverket behöver… viktigt… måste..
Det visar sig att valmyndigheten har ingenting viktigare att bry sig om.
Varför inte göra 🍊 chips,med smak av brun utan sol produkter 🤡🤠👍