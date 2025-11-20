Bråk om val av chips

Företaget Estrella

vill att folk ska rösta på

vilka chips som är godast.

Men det har blivit

bråk om tävlingen.

Företaget kallar tävlingen

för Chipsvalet 2026.

De skämtar om att det finns

en särskild myndighet

som ordnar valet.

Den kallas Chipsvalmyndigheten.

Chipsvalmyndigheten

ska hjälpa folk att rösta på

sina favoriter bland chips.

Den ska berätta

vilka chips som vinner.

Den har också en bild

som liknar den riktiga myndigheten

som heter Valmyndigheten.

Nästa år är det riktiga val i Sverige.

Då ska folk rösta till kommunerna,

regionerna och riksdagen.

Det är Valmyndigheten

som har ansvar för de riktiga valen.

Den riktiga Valmyndigheten

har nu anmält Estrella.

Valmyndigheten

tycker att Estrella

har stulit deras bild.

Estrella säger att de är säkra på

att folk förstår att det är ett skämt.

Men företaget lovar att ändra bilden.

De ska också sluta säga

att Chipsvalmyndigheten finns.

Det skriver tidningen Aftonbladet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR