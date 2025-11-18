De döms för hatbrott

Fyra unga män

blir dömda för misshandel.

Brotten har också

med hat att göra.

Männen attackerade

tre olika personer

natten mot den 27 augusti i år.

Det hände mitt i Stockholm.

Männen attackerade personer

de inte tyckte såg svenska ut.

Två av männen gjorde

nazisternas hälsning.

Männen ska också ha

sagt rasistiska saker.

Domstolen Stockholms tingsrätt

dömer männen till fängelse.

Straffen blir mellan tre år

och tre år och sex månader.

Männen ska betala pengar

till personerna de attackerade,

skadestånd.

Polisernas undersökning visar

att männen har med gruppen

Aktivklubb Sverige att göra.

Det är en rasistisk

högerextrem grupp.

Gruppen vill ändra samhället

med våld.

De fyra männen säger

att de inte har gjort brotten.

8 SIDOR/TT