De fyra männen springer på en gata i Stockholm. En av dem gör en hälsning som liknar nazisternas. Bilden är från polisernas undersökning.
De döms för hatbrott
Fyra unga män
blir dömda för misshandel.
Brotten har också
med hat att göra.
Männen attackerade
tre olika personer
natten mot den 27 augusti i år.
Det hände mitt i Stockholm.
Männen attackerade personer
de inte tyckte såg svenska ut.
Två av männen gjorde
nazisternas hälsning.
Männen ska också ha
sagt rasistiska saker.
Domstolen Stockholms tingsrätt
dömer männen till fängelse.
Straffen blir mellan tre år
och tre år och sex månader.
Männen ska betala pengar
till personerna de attackerade,
skadestånd.
Polisernas undersökning visar
att männen har med gruppen
Aktivklubb Sverige att göra.
Det är en rasistisk
högerextrem grupp.
Gruppen vill ändra samhället
med våld.
De fyra männen säger
att de inte har gjort brotten.
Våldsamma grupper i Sverige
- Polisernas undersökning visar
att männen kan vara med
i grupper som kallas Aktivklubb.
- Aktivklubb är en
högerextrem grupp.
De vill ändra samhället
med våld.
- De tränar kampsport.
Men de sprider också hat
mot människor som inte är vita.
- Aktivklubb startade i USA
och finns nu i många länder.
I Sverige startade gruppen år 2023.
- Poliserna har varnat för
att Aktivklubb kan locka unga
att börja hata andra människor.
18 november 2025