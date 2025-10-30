Sverige
Det var i maj förra året som en man blev slagen vid resecentrum i Örnsköldsvik. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Fyra män får fängelse
Förra året blev en man
attackerad i staden Örnsköldsvik.
Han blev slagen och sparkad,
även när han låg ner.
De som slog honom
filmade attacken.
De slog mannen
eftersom de trodde
att han var en person
som känner sexuell lust
till barn, en pedofil.
Poliserna tog fast de som slog.
Det är fem män som är
mellan 17 år och 31 år.
Nu blir de dömda
till flera år i fängelse.
Den 17-årige pojken
får inte fängelse
eftersom han är så ung.
Männen är med i en grupp
som heter Pedo hunting Sweden.
Gruppen finns i flera städer.
De försöker hitta och slå folk
som de tror är pedofiler.
Flera av personerna
i Pedo hunting Sweden
är också nazister.
Det skriver tidningen Expo.
Men en av de fyra männen
som får fängelse blir nu själv
dömd för sexbrott
mot barn, barnpornografi.
Han har filmat i hemlighet
när flickor bytte om
och duschade på en skola.
8 SIDOR/TT
30 oktober 2025
så hemskt att misshandla någon 😡🤮🤢 fy på dom, hoppas på långa fängelsestraff. sånt får inte förekomma.