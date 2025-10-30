Fyra män får fängelse

Förra året blev en man

attackerad i staden Örnsköldsvik.

Han blev slagen och sparkad,

även när han låg ner.

De som slog honom

filmade attacken.

De slog mannen

eftersom de trodde

att han var en person

som känner sexuell lust

till barn, en pedofil.

Poliserna tog fast de som slog.

Det är fem män som är

mellan 17 år och 31 år.

Nu blir de dömda

till flera år i fängelse.

Den 17-årige pojken

får inte fängelse

eftersom han är så ung.

Männen är med i en grupp

som heter Pedo hunting Sweden.

Gruppen finns i flera städer.

De försöker hitta och slå folk

som de tror är pedofiler.

Flera av personerna

i Pedo hunting Sweden

är också nazister.

Det skriver tidningen Expo.

Men en av de fyra männen

som får fängelse blir nu själv

dömd för sexbrott

mot barn, barnpornografi.

Han har filmat i hemlighet

när flickor bytte om

och duschade på en skola.

