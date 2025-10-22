Fyra kan straffas för hat

Fyra unga män kan bli dömda

för rån och misshandel.

Männen ska ha attackerat

tre olika personer under samma kväll.

Männen attackerade personer

de inte tyckte såg svenska ut.

Det säger åklagaren.

Därför har brotten att göra

med hat mot grupper av människor,

hatbrott.

Det var på natten mot

den 27 augusti i år

som männen ska ha

gjort brotten.

Den första attacken hände

klockan halv ett på natten

mitt i Stockholm.

Männen attackerade

en svart man

och hans kompis.

Mannen och hans kompis

hade nyss slutat på sina jobb.

De var på väg hem.

Mannen säger att de

kallade honom för neger

medan de slog honom.

Hans kompis lyckades fly.

En av männen ska ha stulit

mannens keps och hörlurar.

Efter attacken sträckte några av männen

ut sina högra armar i en hälsning.

Det är samma hälsning

som nazister brukar använda.

Det går att se på bilder från platsen.

Efter den första attacken

ska männen ha misshandlat

två andra personer.

Den sista attacken hände

i ett tåg i tunnelbanan.

Tre av männen är

misstänkta för den.

Poliserna har undersökt

männens hem.

Där hittade poliserna flera saker

som har med hat mot människor

som inte är vita att göra.

Poliserna har inte fått några svar

av de misstänkta männen

om varför de gjorde attackerna.

Den 28 oktober

börjar rättegången mot männen

i domstolen Stockholms tingsrätt.

8 SIDOR

I den här texten skriver

8 Sidor ordet neger.

Det är ett ord de flesta

inte använder längre.

Ordet kan vara diskriminerande.

Den här gången tyckte vi

att det var viktigt att skriva ordet

för att förstå varför åklagaren

säger att brotten

har med hat att göra.