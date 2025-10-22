Sverige
De fyra männen springer på en gata i Stockholm. En av dem gör en hälsning som liknar nazisternas. Bilden är från polisernas undersökning.
Fyra kan straffas för hat
Fyra unga män kan bli dömda
för rån och misshandel.
Männen ska ha attackerat
tre olika personer under samma kväll.
Männen attackerade personer
de inte tyckte såg svenska ut.
Det säger åklagaren.
Därför har brotten att göra
med hat mot grupper av människor,
hatbrott.
Det var på natten mot
den 27 augusti i år
som männen ska ha
gjort brotten.
Den första attacken hände
klockan halv ett på natten
mitt i Stockholm.
Männen attackerade
en svart man
och hans kompis.
Mannen och hans kompis
hade nyss slutat på sina jobb.
De var på väg hem.
Mannen säger att de
kallade honom för neger
medan de slog honom.
Hans kompis lyckades fly.
En av männen ska ha stulit
mannens keps och hörlurar.
Efter attacken sträckte några av männen
ut sina högra armar i en hälsning.
Det är samma hälsning
som nazister brukar använda.
Det går att se på bilder från platsen.
Efter den första attacken
ska männen ha misshandlat
två andra personer.
Den sista attacken hände
i ett tåg i tunnelbanan.
Tre av männen är
misstänkta för den.
Poliserna har undersökt
männens hem.
Där hittade poliserna flera saker
som har med hat mot människor
som inte är vita att göra.
Poliserna har inte fått några svar
av de misstänkta männen
om varför de gjorde attackerna.
Den 28 oktober
börjar rättegången mot männen
i domstolen Stockholms tingsrätt.
8 SIDOR
I den här texten skriver
8 Sidor ordet neger.
Det är ett ord de flesta
inte använder längre.
Ordet kan vara diskriminerande.
Den här gången tyckte vi
att det var viktigt att skriva ordet
för att förstå varför åklagaren
säger att brotten
har med hat att göra.
Våldsamma grupper i Sverige
- Polisernas undersökning visar
att männen kan vara med
i grupper som kallas Aktivklubb.
- Aktivklubb är en
högerextrem grupp
som liknar nazister.
De vill ändra samhället
med våld.
- De tränar kampsport.
Men de sprider också hat
mot människor som inte är vita.
- Aktivklubb startade i USA
och finns nu i många länder.
I Sverige startade gruppen år 2023.
- Poliserna har varnat för
att Aktivklubb kan locka unga
att börja hata andra människor.
22 oktober 2025
Hej!
Det är ovanligt att skriva ordet.
Vi försöker förklara
varför vi har skrivit ut ordet.
Vi har skrivit ordet
för att texten ska vara
lätt att förstå
och för att vi ska förstå hatet.
Hälsningar,
Marie Hillblom
Ansvarig utgivare för 8 Sidor
