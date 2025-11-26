Sverige

En vägskylt som det står Knutby på.

Mordet i Knutby hände år 2004. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Prat om mordet i Knutby

För 21 år sedan hände
ett mord i området Knutby
utanför Uppsala.

Mordet blev mycket känt.
En ung kvinna, Sara Svensson,
blev straffad för att ha
skjutit ihjäl en annan kvinna.
Kvinnan som blev skjuten
var pastorn Helge Fossmos fru.
Hon blev skjuten
när hon låg och sov.

Helge Fossmo blev sedan straffad
för att ha fått Sara Svensson
att mörda frun.

Alla tre var med i samma
religiösa kristna grupp.

Men det är inte säkert
att Sara Svensson
mördade Fossmos fru.
Det säger nu
tidningen Aftonbladet.

Tidningen har kontrollerat
polisernas undersökning.
De säger att de
har hittat flera fel.

Frun kan redan ha varit mördad
när Sara Svensson
kom för att skjuta henne.
Det säger experter
till Aftonbladet.

Nu vill advokaten Johan Eriksson
klaga på domen som Sara Svensson fick.
Han ska klaga på domen
till Högsta Domstolen.

Åklagaren som undersökte
mordet när det hände
säger att Aftonbladet inte
hittat några nya bevis.
Hon tänker inte göra
någon ny undersökning.

8 SIDOR/TT

Mordet i Knutby

  • Den 10 januari år 2004
    hittades en kvinna
    mördad i sin säng.
    Hon hette Alexandra Fossmo
    och var skjuten flera gånger.
  • I huset bredvid
    var en man skadad av skott.
  • En ung kvinna, Sara Svensson,
    blev misstänkt för mordet.
    Hon erkände att hon både skjutit
    Alexandra Fossmo och grannen.
  • Sara Svensson var barnflicka
    hos familjen Fossmo.
    Domstolen sa att hon var
    psykiskt sjuk när hon sköt.
    Hon blev inlåst för att få vård.
    Hon blev fri år 2011.
  • Alexandra Fossmos man,
    Helge Fossmo, blev också straffad.
    Han fick Sara Svensson
    att göra mordet, sa domstolen.
    Fossmo fick livstids fängelse.
    Han blev nyligen fri.
  • Alla personerna var med
    i en kristen grupp.
  • Nu säger tidningen Aftonbladet
    att poliserna gjort fel när
    de undersökte mordet.
  • Det är inte säkert att det var
    Sara Svenssons skott som
    dödade Alexandra Fossmo.

26 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. elias skriver:
    26 november, 2025 kl. 13:50

    inge bra asså
    😢

    Svara
  2. pitbull skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:00

    dom var hjärntvättade

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar