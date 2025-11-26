Prat om mordet i Knutby

För 21 år sedan hände

ett mord i området Knutby

utanför Uppsala.

Mordet blev mycket känt.

En ung kvinna, Sara Svensson,

blev straffad för att ha

skjutit ihjäl en annan kvinna.

Kvinnan som blev skjuten

var pastorn Helge Fossmos fru.

Hon blev skjuten

när hon låg och sov.

Helge Fossmo blev sedan straffad

för att ha fått Sara Svensson

att mörda frun.

Alla tre var med i samma

religiösa kristna grupp.

Men det är inte säkert

att Sara Svensson

mördade Fossmos fru.

Det säger nu

tidningen Aftonbladet.

Tidningen har kontrollerat

polisernas undersökning.

De säger att de

har hittat flera fel.

Frun kan redan ha varit mördad

när Sara Svensson

kom för att skjuta henne.

Det säger experter

till Aftonbladet.

Nu vill advokaten Johan Eriksson

klaga på domen som Sara Svensson fick.

Han ska klaga på domen

till Högsta Domstolen.

Åklagaren som undersökte

mordet när det hände

säger att Aftonbladet inte

hittat några nya bevis.

Hon tänker inte göra

någon ny undersökning.

8 SIDOR/TT