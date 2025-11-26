Sverige
Mordet i Knutby hände år 2004. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Prat om mordet i Knutby
För 21 år sedan hände
ett mord i området Knutby
utanför Uppsala.
Mordet blev mycket känt.
En ung kvinna, Sara Svensson,
blev straffad för att ha
skjutit ihjäl en annan kvinna.
Kvinnan som blev skjuten
var pastorn Helge Fossmos fru.
Hon blev skjuten
när hon låg och sov.
Helge Fossmo blev sedan straffad
för att ha fått Sara Svensson
att mörda frun.
Alla tre var med i samma
religiösa kristna grupp.
Men det är inte säkert
att Sara Svensson
mördade Fossmos fru.
Det säger nu
tidningen Aftonbladet.
Tidningen har kontrollerat
polisernas undersökning.
De säger att de
har hittat flera fel.
Frun kan redan ha varit mördad
när Sara Svensson
kom för att skjuta henne.
Det säger experter
till Aftonbladet.
Nu vill advokaten Johan Eriksson
klaga på domen som Sara Svensson fick.
Han ska klaga på domen
till Högsta Domstolen.
Åklagaren som undersökte
mordet när det hände
säger att Aftonbladet inte
hittat några nya bevis.
Hon tänker inte göra
någon ny undersökning.
Mordet i Knutby
- Den 10 januari år 2004
hittades en kvinna
mördad i sin säng.
Hon hette Alexandra Fossmo
och var skjuten flera gånger.
- I huset bredvid
var en man skadad av skott.
- En ung kvinna, Sara Svensson,
blev misstänkt för mordet.
Hon erkände att hon både skjutit
Alexandra Fossmo och grannen.
- Sara Svensson var barnflicka
hos familjen Fossmo.
Domstolen sa att hon var
psykiskt sjuk när hon sköt.
Hon blev inlåst för att få vård.
Hon blev fri år 2011.
- Alexandra Fossmos man,
Helge Fossmo, blev också straffad.
Han fick Sara Svensson
att göra mordet, sa domstolen.
Fossmo fick livstids fängelse.
Han blev nyligen fri.
- Alla personerna var med
i en kristen grupp.
- Nu säger tidningen Aftonbladet
att poliserna gjort fel när
de undersökte mordet.
- Det är inte säkert att det var
Sara Svenssons skott som
dödade Alexandra Fossmo.
26 november 2025
