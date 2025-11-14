Sverige

Det är mörkt. En buss syns. Polisernas tejp har spärrat av platsen.

En buss körde in i en hållplats mitt i Stockholm. Personer har dött och flera är skadade. Foto: H Montgomery/TT

Tre döda i olycka med buss

En buss körde in i en hållplats
på Östermalm i Stockholm.

Olyckan hände på Valhallavägen
vid klockan 15.00
på fredagens eftermiddag.

Poliserna säger att tre personer
har dött i olyckan.
Flera personer blev
allvarligt skadade.

Ambulanser, räddningstjänst
och poliser åkte till platsen.

Flera personer fick åka
ambulans till sjukhuset.
Det säger räddningstjänsten.

Det är oklart varför
olyckan hände.

8 SIDOR/TT

14 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. David skriver:
    14 november, 2025 kl. 16:52

    ÅH SHIT😮

    Svara
  2. Wictor freundt skriver:
    14 november, 2025 kl. 18:34

    Inte så bra

    Svara
  3. Lost on yo skriver:
    14 november, 2025 kl. 19:17

    Vad synd!
    Vad är veldär nu för tid .
    Hur ska vi lämna barnen fria utt.
    Offf

    Svara
  4. Andreas skriver:
    14 november, 2025 kl. 19:43

    Vi vet inte än varför olyckan inträffade vi får vänta och se vad polisen säger.

    Svara
