Sverige
En buss körde in i en hållplats mitt i Stockholm. Personer har dött och flera är skadade. Foto: H Montgomery/TT
Tre döda i olycka med buss
En buss körde in i en hållplats
på Östermalm i Stockholm.
Olyckan hände på Valhallavägen
vid klockan 15.00
på fredagens eftermiddag.
Poliserna säger att tre personer
har dött i olyckan.
Flera personer blev
allvarligt skadade.
Ambulanser, räddningstjänst
och poliser åkte till platsen.
Flera personer fick åka
ambulans till sjukhuset.
Det säger räddningstjänsten.
Det är oklart varför
olyckan hände.
8 SIDOR/TT
14 november 2025
Vi vet inte än varför olyckan inträffade vi får vänta och se vad polisen säger.