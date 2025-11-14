Tre döda i olycka med buss

En buss körde in i en hållplats

på Östermalm i Stockholm.

Olyckan hände på Valhallavägen

vid klockan 15.00

på fredagens eftermiddag.

Poliserna säger att tre personer

har dött i olyckan.

Flera personer blev

allvarligt skadade.

Ambulanser, räddningstjänst

och poliser åkte till platsen.

Flera personer fick åka

ambulans till sjukhuset.

Det säger räddningstjänsten.

Det är oklart varför

olyckan hände.

