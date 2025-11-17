Sverige

  • WEB_INRIKES

    Tre kvinnor dog i olyckan med en buss i Stockholm. Foto: C Olsson/TT

  • WEB_INRIKES

    Zaid Al Hussen jobbar som undersköterska. Han såg olyckan och hjälpte en skadad man som blödde. Foto: C Olsson/TT

  • WEB_INRIKES

    Mohsen Forghani jobbar med att köra buss. Han och flera andra busschaufförer lämnade blommor dagen efter. Foto: C Olsson/TT

  • WEB_INRIKES

    Människor lämnade blommor på platsen dör olyckan hände. Foto: C Bresciani/TT

Tre kvinnor dog i olyckan

Tre kvinnor dog
i olyckan med en buss
som hände i Stockholm
i fredags.

Två av dem var ungefär 65 år.
Den tredje var ungefär 55 år.
Det säger poliserna.

Poliserna söker fortfarande
efter familj till den 55-åriga kvinnan.
De bor i ett annat land i Europa.

Det var i fredags eftermiddag
som bussen körde in i en hållplats
på Östermalm i Stockholm.
De tre kvinnorna
blev påkörda vid hållplatsen
och dog.

Inga personer åkte i bussen
när olyckan hände.

Poliser och åklagare
undersöker fortfarande
varför olyckan hände.

Föraren är misstänkt för brotten
vållande till annans död
och vållande till kroppsskada.

Bolaget som har ansvar för föraren
säger också att det inte
är klart varför olyckan hände.

8 SIDOR/TT

17 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Ellen skriver:
    17 november, 2025 kl. 18:10

    Det hjälper inte att säga ”vi vet inte vad som hände”. Folk har dött. Hitta orsaken – och se till att det aldrig händer igen. Det är tre liv som är borta, tre familjer som aldrig får tillbaka sina anhöriga. Slarv eller fel – hitta sanningen och försök förhindra att det upprepas.

    Svara
  2. jonas skriver:
    17 november, 2025 kl. 18:18

    utredningen borde väl har visat vad orsaken var att denna olycka sker.jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att man inte vet orsaken.

    Svara
  3. Nicolas skriver:
    17 november, 2025 kl. 19:19

    RIP. Polisen behöver undersöka sanningen så snabbt som möjligt!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar