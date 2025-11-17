Tre kvinnor dog

i olyckan med en buss

som hände i Stockholm

i fredags.

Två av dem var ungefär 65 år.

Den tredje var ungefär 55 år.

Det säger poliserna.

Poliserna söker fortfarande

efter familj till den 55-åriga kvinnan.

De bor i ett annat land i Europa.

Det var i fredags eftermiddag

som bussen körde in i en hållplats

på Östermalm i Stockholm.

De tre kvinnorna

blev påkörda vid hållplatsen

och dog.

Inga personer åkte i bussen

när olyckan hände.

Poliser och åklagare

undersöker fortfarande

varför olyckan hände.

Föraren är misstänkt för brotten

vållande till annans död

och vållande till kroppsskada.

Bolaget som har ansvar för föraren

säger också att det inte

är klart varför olyckan hände.

8 SIDOR/TT