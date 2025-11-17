Sverige
Tre kvinnor dog i olyckan med en buss i Stockholm. Foto: C Olsson/TT
Zaid Al Hussen jobbar som undersköterska. Han såg olyckan och hjälpte en skadad man som blödde. Foto: C Olsson/TT
Mohsen Forghani jobbar med att köra buss. Han och flera andra busschaufförer lämnade blommor dagen efter. Foto: C Olsson/TT
Människor lämnade blommor på platsen dör olyckan hände. Foto: C Bresciani/TT
Tre kvinnor dog i olyckan
Tre kvinnor dog
i olyckan med en buss
som hände i Stockholm
i fredags.
Två av dem var ungefär 65 år.
Den tredje var ungefär 55 år.
Det säger poliserna.
Poliserna söker fortfarande
efter familj till den 55-åriga kvinnan.
De bor i ett annat land i Europa.
Det var i fredags eftermiddag
som bussen körde in i en hållplats
på Östermalm i Stockholm.
De tre kvinnorna
blev påkörda vid hållplatsen
och dog.
Inga personer åkte i bussen
när olyckan hände.
Poliser och åklagare
undersöker fortfarande
varför olyckan hände.
Föraren är misstänkt för brotten
vållande till annans död
och vållande till kroppsskada.
Bolaget som har ansvar för föraren
säger också att det inte
är klart varför olyckan hände.
8 SIDOR/TT
17 november 2025
Det hjälper inte att säga ”vi vet inte vad som hände”. Folk har dött. Hitta orsaken – och se till att det aldrig händer igen. Det är tre liv som är borta, tre familjer som aldrig får tillbaka sina anhöriga. Slarv eller fel – hitta sanningen och försök förhindra att det upprepas.
utredningen borde väl har visat vad orsaken var att denna olycka sker.jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att man inte vet orsaken.
RIP. Polisen behöver undersöka sanningen så snabbt som möjligt!