Sverige
Folk har lagt blommor för att minnas de som dog. Foto: Claudio Bresciani/TT
Poliserna undersöker olyckan
I fredags hände
en olycka med
en buss i Stockholm.
Bussen körde på människor.
Ingen vet ännu
varför föraren i bussen
körde på människor.
Poliserna undersöker det.
Tre människor dog i olyckan.
Poliserna jobbar fortfarande
med att ta reda på vilka de är.
Två människor är skadade.
De vårdas på sjukhus.
De kommer att klara sig.
Föraren som körde bussen
är misstänkt för brotten
vållande till annans död
och vållande till kroppsskada.
Olyckan hände på eftermiddagen
i området Östermalm
mitt i Stockholm.
Många var på väg hem
från sina jobb.
Människor har lagt
blommor vid platsen
för att minnas de som dog.
8 SIDOR/TT
17 november 2025
Jag har hört på sociala medier att folk som redan var på plats innan detta hände sa att busshållplatsen redan var nere. Och sen sa folk att det var något med Kina att göra??