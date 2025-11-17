Poliserna undersöker olyckan

I fredags hände

en olycka med

en buss i Stockholm.

Bussen körde på människor.

Ingen vet ännu

varför föraren i bussen

körde på människor.

Poliserna undersöker det.

Tre människor dog i olyckan.

Poliserna jobbar fortfarande

med att ta reda på vilka de är.

Två människor är skadade.

De vårdas på sjukhus.

De kommer att klara sig.

Föraren som körde bussen

är misstänkt för brotten

vållande till annans död

och vållande till kroppsskada.

Olyckan hände på eftermiddagen

i området Östermalm

mitt i Stockholm.

Många var på väg hem

från sina jobb.

Människor har lagt

blommor vid platsen

för att minnas de som dog.

8 SIDOR/TT