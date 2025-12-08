Sverige

Det är mörkt ute. En buss står stilla på Östermalm i Stockholm.

Bussen efter olyckan. Foto: Claudio Bresciani/TT

Föraren blev sjuk

Fredagen den 14 november
hände en olycka i Stockholm.
En buss körde in i människor.
Tre kvinnor dog.

Nu vet vi att olyckan hände
för att föraren av bussen blev sjuk.
Han var medvetslös.
Det visar filmer från bussen.

Det säger myndigheten
Haverikommissionen
till tidningen Dagens Nyheter.

Poliserna fortsätter
sin undersökning.
Det är inte klart
om det kommer bli
någon rättegång mot föraren.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

8 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
26 kommentarer
  1. V skriver:
    8 december, 2025 kl. 12:22

    Man ska ha hälsokontroller på bussförare en g om året.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    8 december, 2025 kl. 12:48

    Tänk om bussarna hade autopilot som kan ta över ifall nåt händer med föraren. Det finns självkörande bilar. Kanske i framtiden.

    Svara
  3. ano skriver:
    8 december, 2025 kl. 12:59

    Busforare ska ha hälsokontroller.självklart,ursäkta igen,inget ansvar.

    Svara
  4. Liza🥀 skriver:
    8 december, 2025 kl. 13:27

    den stackars chauffören blev akut sjuk ❤️‍🩹 stackars chauffören som får lida för resten av sitt liv. Rip till alla oskyldiga människor 😥❤️‍🩹

    Svara
  5. Vinne skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:14

    Hur kan man straffas för något som man inte gjort medveten ? Om man är medvetslös är man väl okontaktbar?

    Svara
  6. 7sidor☑️ skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:32

    Så dåligt

    Svara
  7. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:37

    Folk arbetar trots sjukdom!😮😔

    Svara
  8. ilikemyself 30000 skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:38

    man kan vell helsa kola på alla bussha

    Svara
  9. Liza🥀 skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:58

    Jag hade som vanligt rätt❤️‍🩹den stackars chauffören blev akut sjuk. Det var inte ett terrordåd,som många här påpeka med sina vidriga anklagelser. Jag tycker många här bör läsa på fakta,innan ni dömer🤔❤️‍🩹detta är en fruktansvärt olycka, stackars chauffören får leva med resten av sitt liv. Tänk hur ni formelerar er🥀

    Svara
  10. you skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:17

    oj stackars 💔

    Svara
  11. PidgeyHeart skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:25

    Det var INTE förarens fel. Han blev medvetslös (typ som att svimma) och det är inte känt om det ens var hans fel.

    RIP till de som dog 💙

    Svara
  12. Monika skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:47

    Tre kvinnor miste livet och deras familjer är förtvivlade. Om man är sjuk, så ska man inte jobba.

    Svara
  13. Ossian skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:49

    Stackars chauffören? Tänk på hur du formulerar dig. Hade varit passande om du utryckt sorg och medkänsla för de stackars kvinnorna istället.

    Svara
  14. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:51

    MONIKA-det är inte hans fel-myndigheterna fungerar inte! Titta på mig…ska jag berätta här min historia? Här i Bunkeflostrand chaufför springer direkt från bussen och öppnar skräplåda och letar efter pant…folk är i desperat situation…

    Svara
  15. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:53

    Om trafikverket skickade honom till doktor för undersökning så de kunde göra honom både ekg och eeg och upptäcka fel…regering är skyldig -inte självchaufför-Gud vet hur många människor han försörjer…

    Svara
  16. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 15:57

    Min mab säger varje dag till mig-”du är sjuk men de först skickar dig dit och hit och när du blir medvetslös så först ge dig några slant i pension”-”men det är fel-du behöver behandling och har rätt till pengar från staten och vård”-”om det var Sverige 15 år förut så du fick allt”…

    Svara
  17. Alli skriver:
    8 december, 2025 kl. 16:03

    Snälla människa! Chauffören ska inte jobba om han är sjuk. Så girig får man inte vara.
    3 stackars kvinnor dog. Helt i onödan.

    Svara
  18. Alli skriver:
    8 december, 2025 kl. 16:05

    Din hälsa är ditt ansvar. Trafikverket? Sluta att skylla allt på Sverige hela tiden.
    Vidrigt beteende.

    Svara
  19. Nu får det vara nog skriver:
    8 december, 2025 kl. 16:09

    Han bör dömas för vårdslöshet i trafik. De 3 kvinnornas familjer är slagna i spillror.
    Bör få ett långt fängelsestraff. Döm rätt den här gången Sverige.

    Svara
  20. Andra V skriver:
    8 december, 2025 kl. 16:18

    Vad hämskt!😮😭

    Svara
  21. Liza🥀 skriver:
    8 december, 2025 kl. 16:45

    Precis så ska 2-3 personer med dina olika alias,peppra på det hela,å vända och vrida på allt😡läs på fakta innan ni vädrar er hemska kommentarer. Lägg ner!!!!

    Svara
  22. Fariba skriver:
    8 december, 2025 kl. 17:36

    Varför stängde ni kommentaren som handlade om utvisningen av asylsökande som hade arbetstillstånd, och varför är mina andra kommentarer inte synliga innan de ens läses?!!!!!!!😐😐

    Svara
  23. Mamma skriver:
    8 december, 2025 kl. 17:55

    Inte bra tyvärr nu i sjukpersoner måste går på jobbet det är regler jag också sjuk men jag måste sjuk gå på praktik jag har problem med riggen mer diskhernije 😢😭😭😭😭😭😭😭jag måste går på praktik bara har inkomst 11500 kr ensam mamma så när man körbuss måste bli hälsa bra.

    Svara
  24. Thelma skriver:
    8 december, 2025 kl. 19:11

    så dåligt💔💔💔

    Svara
  25. Anonym 67 skriver:
    8 december, 2025 kl. 19:35

    Det borde vara hälso kontroll ibland och det borde finnas ett säte nästan bredvid som det måste sitta någon som kan köra bil

    Svara
  26. Mamma skriver:
    8 december, 2025 kl. 20:35

    Man måste kontrollera blodtrycket det jätteviktigt 😢personer som kör bussen behöver blir bra hälsa

    Svara
