Föraren blev sjuk

Fredagen den 14 november

hände en olycka i Stockholm.

En buss körde in i människor.

Tre kvinnor dog.

Nu vet vi att olyckan hände

för att föraren av bussen blev sjuk.

Han var medvetslös.

Det visar filmer från bussen.

Det säger myndigheten

Haverikommissionen

till tidningen Dagens Nyheter.

Poliserna fortsätter

sin undersökning.

Det är inte klart

om det kommer bli

någon rättegång mot föraren.

