Han fick två nya händer

En man i Sverige blev

mycket sjuk av en infektion.

Läkare var tvungna

att ta bort hans händer

för att han skulle överleva.

Det hände för några år sedan.

Men nu har mannen

fått två nya händer.

Han fick dem från

en person som hade dött.

Det tog 19 timmar

att operera fast de nya händerna.

40 personer jobbade med operationen

på Södersjukhuset i Stockholm.

Det har gått tre månader

sedan operationen.

Mannen med händerna

kan nu både skriva

och äta med bestick.

Det är en ovanlig operation.

Det här är andra gången

som en människa i Sverige

får två nya händer.

8 SIDOR/TT