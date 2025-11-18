Sverige

En hand som håller i en mugg. På armen syns märken från en operation.

En man fick två nya händer. Foto: Clas Fröhling/Pressbild

Han fick två nya händer

En man i Sverige blev
mycket sjuk av en infektion.
Läkare var tvungna
att ta bort hans händer
för att han skulle överleva.
Det hände för några år sedan.

Men nu har mannen
fått två nya händer.
Han fick dem från
en person som hade dött.

Det tog 19 timmar
att operera fast de nya händerna.
40 personer jobbade med operationen
på Södersjukhuset i Stockholm.

Det har gått tre månader
sedan operationen.
Mannen med händerna
kan nu både skriva
och äta med bestick.

Det är en ovanlig operation.
Det här är andra gången
som en människa i Sverige
får två nya händer.

8 SIDOR/TT

18 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. . skriver:
    18 november, 2025 kl. 09:52

    helt fantastiskt så duktiga våra läkare är.detta är helt unikt. hoppas mannen är glad nu att kunna äta och göra allt han gjorde innan han blev sjuk.fantastiskt.😍😍😍😍😘🤗🤗🤩

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    18 november, 2025 kl. 10:04

    🥰

    Svara
  3. . skriver:
    18 november, 2025 kl. 10:12

    vilken fin julklapp han fick han måste vara glad,och jag önskar honom allt gott i framtiden. 😘😍

    Svara
