Sverige
En man fick två nya händer. Foto: Clas Fröhling/Pressbild
Han fick två nya händer
En man i Sverige blev
mycket sjuk av en infektion.
Läkare var tvungna
att ta bort hans händer
för att han skulle överleva.
Det hände för några år sedan.
Men nu har mannen
fått två nya händer.
Han fick dem från
en person som hade dött.
Det tog 19 timmar
att operera fast de nya händerna.
40 personer jobbade med operationen
på Södersjukhuset i Stockholm.
Det har gått tre månader
sedan operationen.
Mannen med händerna
kan nu både skriva
och äta med bestick.
Det är en ovanlig operation.
Det här är andra gången
som en människa i Sverige
får två nya händer.
8 SIDOR/TT
18 november 2025
helt fantastiskt så duktiga våra läkare är.detta är helt unikt. hoppas mannen är glad nu att kunna äta och göra allt han gjorde innan han blev sjuk.fantastiskt.😍😍😍😍😘🤗🤗🤩
🥰
vilken fin julklapp han fick han måste vara glad,och jag önskar honom allt gott i framtiden. 😘😍