Sverige

Daniel Kindberg år 2021. Foto: Mats Andersson/TT

Kindberg döms till fängelse

Daniel Kindberg var tidigare
ledare för fotbollslaget Östersund.
Nu blir han dömd
till fängelse för mutbrott.

Han blev tidigare dömd
av domstolen tingsrätten.
Nu blir han dömd av
domstolen hovrätten.

Han ska sitta i fängelse
i ett år och åtta månader.
Det säger hovrätten.

Daniel Kindberg var chef
för Östersundshem,
en del av Östersunds kommun.
Daniel Kindberg tog emot
flera miljoner kronor
från ett företag för att hjälpa dem
att få jobb åt kommunen.

Det säger domstolen.
Det var ett brott, ett mutbrott,
säger domstolen.

Daniel Kindberg har själv
sagt att han är oskyldig.

Två andra personer
döms också till fängelse.
Det berättar SVT.

För några år sedan
var det en annan rättegång
mot Daniel Kindberg.

Han var misstänkt för
att ha fuskat med pengar
för att hjälpa
fotbollslaget Östersund.
Men då blev han friad.
Han hade inte gjort något brott.
Det sa hovrätten.

8 SIDOR

Daniel Kindberg blir friad

7 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Oturen skriver:
    7 november, 2025 kl. 12:05

    vad är mutbrott?

    Svara
  2. V skriver:
    7 november, 2025 kl. 12:16

    In med han,det kanske hjälper att skaka galler ett tag.

    Svara
