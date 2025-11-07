Kindberg döms till fängelse

Daniel Kindberg var tidigare

ledare för fotbollslaget Östersund.

Nu blir han dömd

till fängelse för mutbrott.

Han blev tidigare dömd

av domstolen tingsrätten.

Nu blir han dömd av

domstolen hovrätten.

Han ska sitta i fängelse

i ett år och åtta månader.

Det säger hovrätten.

Daniel Kindberg var chef

för Östersundshem,

en del av Östersunds kommun.

Daniel Kindberg tog emot

flera miljoner kronor

från ett företag för att hjälpa dem

att få jobb åt kommunen.

Det säger domstolen.

Det var ett brott, ett mutbrott,

säger domstolen.

Daniel Kindberg har själv

sagt att han är oskyldig.

Två andra personer

döms också till fängelse.

Det berättar SVT.

För några år sedan

var det en annan rättegång

mot Daniel Kindberg.

Han var misstänkt för

att ha fuskat med pengar

för att hjälpa

fotbollslaget Östersund.

Men då blev han friad.

Han hade inte gjort något brott.

Det sa hovrätten.

