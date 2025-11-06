Man blir dömd till vård

En 38-årig man blir nu dömd

för två attacker i Västerås.

Attackerna hände i maj i år.

Mannen tog en kniv

och dödade sin flickvän.

Sedan åkte han till sin tidigare fru

och högg henne med kniv.

Hon överlevde.

Mannen och tidigare frun

har barn tillsammans.

Barnen såg hur pappan

attackerade mamman.

De stoppade pappan

och ringde sedan 112.

Det berättar SVT.

Efteråt skadade mannen sig själv.

Men han överlevde.

Han har sagt att han

inte minns det som hände.

Nu har han blivit dömd

av en domstol.

Domstolen säger att mannen

är psykiskt sjuk.

Därför får han inte fängelse.

Han får vård.

Han ska vara inlåst och få vård

tills han är frisk igen

och inte är farlig för andra.

