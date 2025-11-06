Sverige

Tre poliser går på en gata. En av dem har en hund.

Många poliser jobbade efter attackerna i Västerås. Foto: Magnus Lejhall/TT

Man blir dömd till vård

En 38-årig man blir nu dömd
för två attacker i Västerås.
Attackerna hände i maj i år.

Mannen tog en kniv
och dödade sin flickvän.
Sedan åkte han till sin tidigare fru
och högg henne med kniv.
Hon överlevde.

Mannen och tidigare frun
har barn tillsammans.
Barnen såg hur pappan
attackerade mamman.
De stoppade pappan
och ringde sedan 112.
Det berättar SVT.

Efteråt skadade mannen sig själv.
Men han överlevde.
Han har sagt att han
inte minns det som hände.

Nu har han blivit dömd
av en domstol.
Domstolen säger att mannen
är psykiskt sjuk.

Därför får han inte fängelse.
Han får vård.
Han ska vara inlåst och få vård
tills han är frisk igen
och inte är farlig för andra.

8 SIDOR

6 november 2025

5 kommentarer
  1. Filippa skriver:
    6 november, 2025 kl. 14:20

    hemskt

    Svara
  2. shein lover 💕 skriver:
    6 november, 2025 kl. 14:53

    va dåligtttttttttttt 😭💔

    Svara
  3. v skriver:
    6 november, 2025 kl. 15:15

    vilken idiot.😡😡🤢🤮🤮

    Svara
  4. MILENA skriver:
    6 november, 2025 kl. 15:49

    GUDEGUD!!!😮

    Svara
  5. ... skriver:
    6 november, 2025 kl. 18:52

    Släpp han inte ut idioter blir aldrig friska.

    Svara
