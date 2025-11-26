Stegra får 390 miljoner av staten

Företaget Stegra i Boden

får 390 miljoner kronor

av svenska staten.

Det är Energimyndigheten

tillsammans med

Europeiska Unionen, EU,

som har godkänt pengarna.

Företaget Stegra bygger

en stor fabrik

i Boden i norra Sverige,

ett stålverk.

Men företaget behöver

mer pengar för att kunna bygga

klart allt till sin stora fabrik.

Stegra vill bli först i världen

med att göra stål

på ett särskilt sätt.

Deras stål ska vara

bättre för klimatet.

Fabriken släpper inte ut

lika mycket gaser

som andra fabriker för stål.

Det kallas fossilfritt

eller grönt stål.

8 SIDOR/TT