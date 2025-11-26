Sverige
Henrik Henriksson leder företaget Stegra i Boden. Där ska de göra fossilfritt stål. Foto: Pontus Lundahl/TT
Stegra får 390 miljoner av staten
Företaget Stegra i Boden
får 390 miljoner kronor
av svenska staten.
Det är Energimyndigheten
tillsammans med
Europeiska Unionen, EU,
som har godkänt pengarna.
Företaget Stegra bygger
en stor fabrik
i Boden i norra Sverige,
ett stålverk.
Men företaget behöver
mer pengar för att kunna bygga
klart allt till sin stora fabrik.
Stegra vill bli först i världen
med att göra stål
på ett särskilt sätt.
Deras stål ska vara
bättre för klimatet.
Fabriken släpper inte ut
lika mycket gaser
som andra fabriker för stål.
Det kallas fossilfritt
eller grönt stål.
8 SIDOR/TT
26 november 2025
