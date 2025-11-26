Sverige

Han har en hjälm på sig. Han står framför ett stort bygge.

Henrik Henriksson leder företaget Stegra i Boden. Där ska de göra fossilfritt stål. Foto: Pontus Lundahl/TT

Stegra får 390 miljoner av staten

Företaget Stegra i Boden
får 390 miljoner kronor
av svenska staten.

Det är Energimyndigheten
tillsammans med
Europeiska Unionen, EU,
som har godkänt pengarna.

Företaget Stegra bygger
en stor fabrik
i Boden i norra Sverige,
ett stålverk.

Men företaget behöver
mer pengar för att kunna bygga
klart allt till sin stora fabrik.

Stegra vill bli först i världen
med att göra stål
på ett särskilt sätt.

Deras stål ska vara
bättre för klimatet.
Fabriken släpper inte ut
lika mycket gaser
som andra fabriker för stål.

Det kallas fossilfritt
eller grönt stål.

8 SIDOR/TT

26 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. 😁 skriver:
    26 november, 2025 kl. 15:21

    Oj schåååå duktigt av statsminister,gäller å priojotera 🤠🤡

    Svara
  2. Andersson skriver:
    26 november, 2025 kl. 16:51

    jättebra att det blev godkänd. 👌👌👌

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    26 november, 2025 kl. 17:14

    Tycker jag inte 🤑alls!!!!! Punkt punkt!!!!!

    Svara
  4. Bertil s skriver:
    26 november, 2025 kl. 18:05

    äntligen något vettigt. bra beslut

    Svara
  5. 🤠 skriver:
    26 november, 2025 kl. 18:11

    Not good at all,are all people in Sweden kapitalister 🤑

    Svara
