Problem på företaget Stegra

Företaget Stegra

bygger en stor fabrik

i Boden i norra Sverige.

Stegra vill bli först i världen

att göra stål som nästan

inte ger några utsläpp

som värmer upp klimatet.

Det kallas fossilfritt stål

och grönt stål.

Men nu har Stegra fått problem.

Ett problem är att företaget

behöver mycket mer pengar

för att kunna bygga klart allt

till sin stora fabrik.

I onsdags gjorde också

flera myndigheter

en kontroll på Stegra.

Poliserna hittade då 19 personer

som saknade tillstånd

att vara i Sverige och arbeta här.

Nu ska de utvisas, säger poliserna.

Flera olika företag jobbar för Stegra.

Myndigheten Arbetsmiljöverket

undersökte säkerheten

för arbetarna på de företagen.

16 av 17 företag hade

problem med säkerheten.

Det handlade om skydd för fall,

säkerheten för maskiner

och hur företagen jobbar

med giftiga kemikalier.

Det finns också

40 arbetare från Turkiet

som har jobbat på ett företag

som har gjort arbeten åt Stegra.

De väntar fortfarande på sin lön.

De har väntat i nio månader.

Det skriver SVT.

8 SIDOR OCH TT