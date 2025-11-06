Sverige
Företaget Stegra bygger en fabrik i Boden. Foto: Pontus Lundahl/TT
Problem på företaget Stegra
Företaget Stegra
bygger en stor fabrik
i Boden i norra Sverige.
Stegra vill bli först i världen
att göra stål som nästan
inte ger några utsläpp
som värmer upp klimatet.
Det kallas fossilfritt stål
och grönt stål.
Men nu har Stegra fått problem.
Ett problem är att företaget
behöver mycket mer pengar
för att kunna bygga klart allt
till sin stora fabrik.
I onsdags gjorde också
flera myndigheter
en kontroll på Stegra.
Poliserna hittade då 19 personer
som saknade tillstånd
att vara i Sverige och arbeta här.
Nu ska de utvisas, säger poliserna.
Flera olika företag jobbar för Stegra.
Myndigheten Arbetsmiljöverket
undersökte säkerheten
för arbetarna på de företagen.
16 av 17 företag hade
problem med säkerheten.
Det handlade om skydd för fall,
säkerheten för maskiner
och hur företagen jobbar
med giftiga kemikalier.
Det finns också
40 arbetare från Turkiet
som har jobbat på ett företag
som har gjort arbeten åt Stegra.
De väntar fortfarande på sin lön.
De har väntat i nio månader.
Det skriver SVT.
Stegra behöver pengar
- Tidigare under hösten
kom larm om att Stegra
saknade tio miljarder kronor.
- Stegra behöver pengarna för att
bygga en hamn och en järnväg.
Där ska malm och stål transporteras.
- Nu säger Stegra att de
har fått in en del av pengarna
och att de kan låna till resten.
Stegra hoppas också på att
få mer pengar från
regeringen och EU.
- En del experter varnar
för att Stegras problem
med pengar kan bli värre.
6 november 2025
