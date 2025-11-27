Sverige
En skördetröska på ett sädesfält. Foto: Johan Nilsson/TT
Största skörden på 40 år
Sveriges bönder
har haft ett bra år.
De har haft den största
skörden på över 40 år.
Det visar siffror från
myndigheten SCB.
Det handlar om skörd
av vete, korn och havre.
Det kallas spannmål.
Bönderna har skördat
totalt 6,3 ton.
Bönder i Sverige
har inte skördat så mycket
sedan år 1984.
Bönderna har också
skördat ovanligt mycket raps.
Årets stora skörd beror på
en mild vinter, tidig vår,
och bra med regn
under den sena våren.
Många bönder har också odlat
mer höstvete än tidigare år.
För två år sedan
var skörden mycket dålig.
Då var det mycket
torka tidigt på året
och för mycket regn
under den sena
sommaren och hösten.
8 SIDOR
27 november 2025