Största skörden på 40 år

Sveriges bönder

har haft ett bra år.

De har haft den största

skörden på över 40 år.

Det visar siffror från

myndigheten SCB.

Det handlar om skörd

av vete, korn och havre.

Det kallas spannmål.

Bönderna har skördat

totalt 6,3 ton.

Bönder i Sverige

har inte skördat så mycket

sedan år 1984.

Bönderna har också

skördat ovanligt mycket raps.

Årets stora skörd beror på

en mild vinter, tidig vår,

och bra med regn

under den sena våren.

Många bönder har också odlat

mer höstvete än tidigare år.

För två år sedan

var skörden mycket dålig.

Då var det mycket

torka tidigt på året

och för mycket regn

under den sena

sommaren och hösten.

8 SIDOR