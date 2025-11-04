Sverige

En mycket liten flaska står på ett finger.

En liten flaska med en öl droppe öl i. Foto: Claudio Bresciani/TT

Världens minsta öl

Nu har det kommit
en väldigt liten öl.
Det är det danska
företaget Carlsberg
som har gjort den.

I flaskan finns en droppe
med öl utan alkohol.

Företaget säger att det är
världens minsta öl.
De säger också
att ölen ska få folk
att tänka på att dricka
lagom mycket alkohol.

Ölen är tolv millimeter hög.
Forskarna på institutet Rise,
företaget Glaskomponent
och konstnären Åsa Strand
har hjälpt till att göra den.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

4 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    4 november, 2025 kl. 16:30

    🙂

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    4 november, 2025 kl. 16:37

    Å va sött🧚tänker att småfolket bli glada🧑‍🎄🍄🍁

    Svara
