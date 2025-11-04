Nu har det kommit

en väldigt liten öl.

Det är det danska

företaget Carlsberg

som har gjort den.

I flaskan finns en droppe

med öl utan alkohol.

Företaget säger att det är

världens minsta öl.

De säger också

att ölen ska få folk

att tänka på att dricka

lagom mycket alkohol.

Ölen är tolv millimeter hög.

Forskarna på institutet Rise,

företaget Glaskomponent

och konstnären Åsa Strand

har hjälpt till att göra den.

