Sverige

Bilar kör på vägen. Det är snö i luften och på vägarna.

Snö utanför Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Varning för snö

Det har snöat mycket
i delar av södra Sverige.

Myndigheten SMHI
varnar för snön.
Det kan bli problem
på vägarna.

Utanför Göteborg har det
varit köer på vägarna.
Flera bilar har fastnat i snön.
En person har åkt till sjukhus
efter en krock.

Det kan komma snö
längre norrut i Sverige också,
till exempel i Tierp
norr om Uppsala.

Senare i dag, onsdag,
och i morgon, torsdag,
ska det komma mer snö
i delar av södra Sverige.

8 SIDOR/TT

19 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
17 kommentarer
  1. vill inte berätta skriver:
    19 november, 2025 kl. 10:47

    jaaaaa snö snö snö snö snö jag älskar snö snö jag bor i göteborg också snööööööööö

    Svara
  2. n skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:11

    jag har verkligen längtat efter snön, så ma kan åka skidor. och barnen blir glada av att åka pulka 😍😍😍🤗

    Svara
  3. V skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:19

    Hurra! Jag vill ha mer snö😎😎

    Svara
  4. ERIC skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:23

    Jag gillar jul , nyår och snö ⛄️

    Svara
  5. Wictor freundt skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:39

    Wictor tycker om också snöar
    I hela Sverige lite helatiden

    Svara
  6. Vinne skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:44

    Kommer snön till Malmö?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 november, 2025 kl. 11:55

      Hej Vinne

      SMHI säger att det inte kommer
      snöa i Malmö den här gången.
      Men vi får se.
      Ibland blir prognosen fel.

      Hälsningar från 8 Sidor

  7. Ukrainare skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:49

    När ska man börja skriva om korruptionsbråk som har hänt med Zelenskys omgivning?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 november, 2025 kl. 11:58

      Det har vi skrivit om.

      Kris i Ukrainas regering

      /8 Sidor

  8. Hej skriver:
    19 november, 2025 kl. 12:38

    Vilken klocka hände det

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 november, 2025 kl. 12:41

      Hej

      Vi vet inte exakt vilken tid
      som det började snöa på olika platser.

      Hälsningar från 8 Sidor

  9. Klenn skriver:
    19 november, 2025 kl. 12:40

    När hände det

    Svara
  10. Sverigedemokraterna skriver:
    19 november, 2025 kl. 13:49

    Uppmanar alla till att sätta på vinterdäck att köra med sommardäck är inte bara en fara för er själva utan även andra. Its time to use wintertires on your car according to Swedish Law! Så att alla fattar kanske! Ha en bra dag i kylan

    Svara
  11. Bebi Peggy skriver:
    19 november, 2025 kl. 14:02

    Usch och nej. Och det med tanke på att det är först imorgon som någon kan sätta dit vinterdäck på våran bil.

    Svara
  12. Anna skriver:
    19 november, 2025 kl. 14:14

    Ja äntligen får man sitta i vedeldad bastutunna med ett glas god vin.det är livet😍😍😍 jag älskar vintrarna med mycket snö.

    Svara
  13. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 november, 2025 kl. 14:58

    Här i Bunkeflostrand är det hemsk alltid-en dag regnar och den andra blir vägar ett isbana…UF!

    Svara
  14. Wictor freundt skriver:
    19 november, 2025 kl. 15:50

    Ja det mysigt med snöar
    Också titta ut hela tiden

    Svara
