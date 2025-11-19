Varning för snö

Det har snöat mycket

i delar av södra Sverige.

Myndigheten SMHI

varnar för snön.

Det kan bli problem

på vägarna.

Utanför Göteborg har det

varit köer på vägarna.

Flera bilar har fastnat i snön.

En person har åkt till sjukhus

efter en krock.

Det kan komma snö

längre norrut i Sverige också,

till exempel i Tierp

norr om Uppsala.

Senare i dag, onsdag,

och i morgon, torsdag,

ska det komma mer snö

i delar av södra Sverige.

8 SIDOR/TT