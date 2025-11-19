Sverige
Snö utanför Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT
Varning för snö
Det har snöat mycket
i delar av södra Sverige.
Myndigheten SMHI
varnar för snön.
Det kan bli problem
på vägarna.
Utanför Göteborg har det
varit köer på vägarna.
Flera bilar har fastnat i snön.
En person har åkt till sjukhus
efter en krock.
Det kan komma snö
längre norrut i Sverige också,
till exempel i Tierp
norr om Uppsala.
Senare i dag, onsdag,
och i morgon, torsdag,
ska det komma mer snö
i delar av södra Sverige.
8 SIDOR/TT
19 november 2025
jaaaaa snö snö snö snö snö jag älskar snö snö jag bor i göteborg också snööööööööö
jag har verkligen längtat efter snön, så ma kan åka skidor. och barnen blir glada av att åka pulka 😍😍😍🤗
Hurra! Jag vill ha mer snö😎😎
Jag gillar jul , nyår och snö ⛄️
Wictor tycker om också snöar
I hela Sverige lite helatiden
Kommer snön till Malmö?
Hej Vinne
SMHI säger att det inte kommer
snöa i Malmö den här gången.
Men vi får se.
Ibland blir prognosen fel.
Hälsningar från 8 Sidor
När ska man börja skriva om korruptionsbråk som har hänt med Zelenskys omgivning?
Det har vi skrivit om.
Kris i Ukrainas regering
/8 Sidor
Vilken klocka hände det
Hej
Vi vet inte exakt vilken tid
som det började snöa på olika platser.
Hälsningar från 8 Sidor
När hände det
Uppmanar alla till att sätta på vinterdäck att köra med sommardäck är inte bara en fara för er själva utan även andra. Its time to use wintertires on your car according to Swedish Law! Så att alla fattar kanske! Ha en bra dag i kylan
Usch och nej. Och det med tanke på att det är först imorgon som någon kan sätta dit vinterdäck på våran bil.
Ja äntligen får man sitta i vedeldad bastutunna med ett glas god vin.det är livet😍😍😍 jag älskar vintrarna med mycket snö.
Här i Bunkeflostrand är det hemsk alltid-en dag regnar och den andra blir vägar ett isbana…UF!
Ja det mysigt med snöar
Också titta ut hela tiden