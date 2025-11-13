Världen
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Andrea Rosa/AP/TT
Herman Halusjtjenko är minister för lagar i Ukrainas regering. Nu måste han sluta. Foto: Stefan Rousseau/AP/TT
Kris i Ukrainas regering
I måndags kom nyheten
om ett stort fusk
med Ukrainas pengar.
Sju personer misstänks
ha lurat till sig
nästan en miljard kronor
från statens företag för energi.
En av de misstänkta personerna
ska vara en nära vän
till Ukrainas president
Volodymyr Zelenskyj.
Det säger tidningen
Kyiv Independent.
Men även ministrar i regeringen
ska ha med fusket att göra.
I onsdags blev det klart
att två ministrar måste sluta.
Det är ministern för energi
Svitlana Hryntjuk
och ministern för lagar
Herman Halusjtjenko.
President Zelenskyj har sagt
att ministrarna måste sluta.
– De kan inte fortsätta
jobba i regeringen.
Fusk med Ukrainas energi
är inte okej,
skriver Zelenskyj på internet.
Många människor i Ukraina
är arga på fusket.
Landet har redan
mycket problem med el.
Ryssland attackerar
ofta Ukrainas system
för el och energi.
Det är vanligt att
strömmen slutar fungera.
