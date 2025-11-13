Kris i Ukrainas regering

I måndags kom nyheten

om ett stort fusk

med Ukrainas pengar.

Sju personer misstänks

ha lurat till sig

nästan en miljard kronor

från statens företag för energi.

En av de misstänkta personerna

ska vara en nära vän

till Ukrainas president

Volodymyr Zelenskyj.

Det säger tidningen

Kyiv Independent.

Men även ministrar i regeringen

ska ha med fusket att göra.

I onsdags blev det klart

att två ministrar måste sluta.

Det är ministern för energi

Svitlana Hryntjuk

och ministern för lagar

Herman Halusjtjenko.

President Zelenskyj har sagt

att ministrarna måste sluta.

– De kan inte fortsätta

jobba i regeringen.

Fusk med Ukrainas energi

är inte okej,

skriver Zelenskyj på internet.

Många människor i Ukraina

är arga på fusket.

Landet har redan

mycket problem med el.

Ryssland attackerar

ofta Ukrainas system

för el och energi.

Det är vanligt att

strömmen slutar fungera.

8 SIDOR/TT