65 områden med problem

Det finns en ny lista

över alla områden

där det är många brott

i Sverige.

Poliserna gör listan.

Den kommer vartannat år.

Nu finns 65 områden på listan.

I områdena är det mer vanligt

att människor är fattiga

att det finns gäng

med brottslingar

med brottslingar att våld och handel med droger

händer på torg och gator.

Granängsringen

i Tyresö kommun

är ett nytt område

på listan.

Där har det varit

problem med brott

en tid.

Poliserna har tagit bort

området Andersberg

i Halmstad kommun

från listan.

Där har problemen

med brott minskat.

Vissa områden på listan

har större problem än andra.

Där är det svårt

för poliserna

att göra sitt jobb.

Det finns 19 sådan

områden på listan.

Jämfört med år 2023

har det blivit

lite bättre i Sverige,

säger poliserna.

– Handel med droger

har försvunnit

från gator och torg.

Det är färre attacker

mot poliser.

Det säger Charlotte Höglund.

Hon är chef på polisernas

grupp Noa.

8 SIDOR/TT