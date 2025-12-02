Sverige
Nu finns området Granängsringen i Tyresö kommun med på polisernas lista över områden med problem. Foto: Claudio Bresciani/TT
65 områden med problem
Det finns en ny lista
över alla områden
där det är många brott
i Sverige.
Poliserna gör listan.
Den kommer vartannat år.
Nu finns 65 områden på listan.
I områdena är det mer vanligt
- att människor är fattiga
- att det finns gäng
med brottslingar
- att våld och handel med droger
händer på torg och gator.
Granängsringen
i Tyresö kommun
är ett nytt område
på listan.
Där har det varit
problem med brott
en tid.
Poliserna har tagit bort
området Andersberg
i Halmstad kommun
från listan.
Där har problemen
med brott minskat.
Vissa områden på listan
har större problem än andra.
Där är det svårt
för poliserna
att göra sitt jobb.
Det finns 19 sådan
områden på listan.
Jämfört med år 2023
har det blivit
lite bättre i Sverige,
säger poliserna.
– Handel med droger
har försvunnit
från gator och torg.
Det är färre attacker
mot poliser.
Det säger Charlotte Höglund.
Hon är chef på polisernas
grupp Noa.
8 SIDOR/TT
Områden med problem
Göteborg
- Lövgärdet
- Gårdsten Hammarkullen
- Hjällbo
- Bergsjön
- Hisings Backa
- Biskopsgården
- Tynnered
- Grevegården
- Opaltorget
Stockholm stad
- Hjulsta
- Tensta
- Rinkeby
- Hässelby
- Hagalund
- Husby
- Bredäng
- Vårberg
- Hagsätra
- Rågsved
Botkyrka
- Hallunda
- Norsborg
- Fittja
- Alby
- Storvreten
Södertälje
- Lina
- Ronna
- Geneta
- Fornhöjden
- Saltskog
- Hovsjö
Huddinge
- Skogås
- Grantorp
- Visättra
- Vårby
Haninge
- Brandbergen
- Jordbro
Järfälla
- Sångvägen
Nacka
- Granängsringen
- Fisksätra
Sigtuna
- Sigtuna
- Valsta
Sollentuna
- Tureberg
Sundbyberg
- Rissne
- Hallonbergen
Malmö
- Södra Sofielund
- Holma
- Kroksbäck
- Rosengård
- Nydala
- Hermodsdal
- Lindängen
Borås
- Norrby
- Hässleholmen
Eskilstuna
- Skiftinge
- Fröslunda
- Årby
Örebro
- Vivalla
- Oxhagen
- Varberga
Västerås
- Bäckby
- Finnsta
Norrköping
- Hageby
- Navestad
Linköping
- Skäggetorp
Trollhättan
- Kronogården
- Lextorp
- Norra
Uppsala
- Gottsunda
Borlänge
- Tjärna ängar
Växjö
- Araby
Jönköping
- Råslätt
Helsingborg
- Dalhem
- Drottninghög
- Fredriksdal Söder
Kristianstad
- Gamlegården
Landskrona
- Karlslund
2 december 2025
Mycket bra att ni visar och berättar var problemen finns i samhället. Vad är det för sjuka individer som attackerar poliser? De bör sitta inne hur länge som helst. De förstör all trygghet i samhället.
Jag bor i dalhem 😔😔😔😭😷😢😢💔💔
Hoppas att det minskar med kriminalitet i Sverige.