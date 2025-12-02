Sverige

En plats för att vända med bilar vid ett stort hus med flera lägenheter.

Nu finns området Granängsringen i Tyresö kommun med på polisernas lista över områden med problem. Foto: Claudio Bresciani/TT

65 områden med problem

Det finns en ny lista
över alla områden
där det är många brott
i Sverige.
Poliserna gör listan.
Den kommer vartannat år.

Nu finns 65 områden på listan.
I områdena är det mer vanligt

  • att människor är fattiga
  • att det finns gäng
    med brottslingar
  • att våld och handel med droger
    händer på torg och gator.

Granängsringen
i Tyresö kommun
är ett nytt område
på listan.
Där har det varit
problem med brott
en tid.

Poliserna har tagit bort
området Andersberg
i Halmstad kommun
från listan.
Där har problemen
med brott minskat.

Vissa områden på listan
har större problem än andra.
Där är det svårt
för poliserna
att göra sitt jobb.

Det finns 19 sådan
områden på listan.

Jämfört med år 2023
har det blivit
lite bättre i Sverige,
säger poliserna.

– Handel med droger
har försvunnit
från gator och torg.
Det är färre attacker
mot poliser.

Det säger Charlotte Höglund.
Hon är chef på polisernas
grupp Noa.

8 SIDOR/TT

Områden med problem

Göteborg

  • Lövgärdet
  • Gårdsten Hammarkullen
  • Hjällbo
  • Bergsjön
  • Hisings Backa
  • Biskopsgården
  • Tynnered
  • Grevegården
  • Opaltorget

Stockholm stad

  • Hjulsta
  • Tensta
  • Rinkeby
  • Hässelby
  • Hagalund
  • Husby
  • Bredäng
  • Vårberg
  • Hagsätra
  • Rågsved

Botkyrka

  • Hallunda
  • Norsborg
  • Fittja
  • Alby
  • Storvreten

Södertälje

  • Lina
  • Ronna
  • Geneta
  • Fornhöjden
  • Saltskog
  • Hovsjö

Huddinge

  • Skogås
  • Grantorp
  • Visättra
  • Vårby

Haninge

  • Brandbergen
  • Jordbro

Järfälla

  • Sångvägen

Nacka

  • Granängsringen
  • Fisksätra

Sigtuna

  • Sigtuna
  • Valsta

Sollentuna

  • Tureberg

Sundbyberg

  • Rissne
  • Hallonbergen

Malmö

  • Södra Sofielund
  • Holma
  • Kroksbäck
  • Rosengård
  • Nydala
  • Hermodsdal
  • Lindängen

Borås

  • Norrby
  • Hässleholmen

Eskilstuna

  • Skiftinge
  • Fröslunda
  • Årby

Örebro

  • Vivalla
  • Oxhagen
  • Varberga

Västerås

  • Bäckby
  • Finnsta

Norrköping

  • Hageby
  • Navestad

Linköping

  • Skäggetorp

Trollhättan

  • Kronogården
  • Lextorp
  • Norra

Uppsala

  • Gottsunda

Borlänge

  • Tjärna ängar

Växjö

  • Araby

Jönköping

  • Råslätt

Helsingborg

  • Dalhem
  • Drottninghög
  • Fredriksdal Söder

Kristianstad

  • Gamlegården

Landskrona

  • Karlslund

2 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Victory skriver:
    2 december, 2025 kl. 16:40

    Mycket bra att ni visar och berättar var problemen finns i samhället. Vad är det för sjuka individer som attackerar poliser? De bör sitta inne hur länge som helst. De förstör all trygghet i samhället.

    Svara
  2. Sara skriver:
    2 december, 2025 kl. 17:20

    Jag bor i dalhem 😔😔😔😭😷😢😢💔💔

    Svara
  3. Vinne skriver:
    2 december, 2025 kl. 17:55

    Hoppas att det minskar med kriminalitet i Sverige.

    Svara
