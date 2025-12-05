Sverige

De blå ljusen på en polisbil lyser i mörkret.

Poliser spärrade av gatan i Göteborg där en explosion hände. Foto: Adam Ihse/TT

Explosion i Göteborg

Det exploderade i Göteborg
under natten till fredag.
Explosionen hände vid
ett hus med flera lägenheter
i området Johanneberg.

En dörr sprängdes bort.
Flera rutor på fönster krossades.
Ingen person blev skadad.

Poliserna fick många samtal
om explosionen.
Den hördes i stora delar
av staden.

– Det var en mycket kraftig smäll.
Jag har aldrig varit med om
något liknande.

Det säger en person
som bor i området
till tidningen Göteborgs-Posten.

Poliserna undersöker
varför explosionen hände.
Den har inte tagit fast
någon misstänkt än.

De ska undersöka
om explosionen har att göra
med bråk mellan gäng
med brottslingar.

I torsdags tog poliser i Göteborg
fast flera misstänkta personer
som hjälper brottslingar i gäng.
25 personer blev inlåsta.
Poliserna ska prata med dem.

Poliserna hittade 100 kilo droger.
De hittade också pengar
och saker värda en miljon kronor
hemma hos de olika personerna.

8 SIDOR/TT

5 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. . skriver:
    5 december, 2025 kl. 09:53

    och ni som säger att polisen inte gör något borde skämmas. bra jobbat polisen ni är fantastiska att ha tagit dessa kriminella, tack.😘😘😍😍

    Svara
  2. Anonym skriver:
    5 december, 2025 kl. 10:13

    Bra gjort🥳

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar