Sverige
Poliser spärrade av gatan i Göteborg där en explosion hände. Foto: Adam Ihse/TT
Explosion i Göteborg
Det exploderade i Göteborg
under natten till fredag.
Explosionen hände vid
ett hus med flera lägenheter
i området Johanneberg.
En dörr sprängdes bort.
Flera rutor på fönster krossades.
Ingen person blev skadad.
Poliserna fick många samtal
om explosionen.
Den hördes i stora delar
av staden.
– Det var en mycket kraftig smäll.
Jag har aldrig varit med om
något liknande.
Det säger en person
som bor i området
till tidningen Göteborgs-Posten.
Poliserna undersöker
varför explosionen hände.
Den har inte tagit fast
någon misstänkt än.
De ska undersöka
om explosionen har att göra
med bråk mellan gäng
med brottslingar.
I torsdags tog poliser i Göteborg
fast flera misstänkta personer
som hjälper brottslingar i gäng.
25 personer blev inlåsta.
Poliserna ska prata med dem.
Poliserna hittade 100 kilo droger.
De hittade också pengar
och saker värda en miljon kronor
hemma hos de olika personerna.
8 SIDOR/TT
5 december 2025
och ni som säger att polisen inte gör något borde skämmas. bra jobbat polisen ni är fantastiska att ha tagit dessa kriminella, tack.😘😘😍😍
Bra gjort🥳