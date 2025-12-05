Explosion i Göteborg

Det exploderade i Göteborg

under natten till fredag.

Explosionen hände vid

ett hus med flera lägenheter

i området Johanneberg.

En dörr sprängdes bort.

Flera rutor på fönster krossades.

Ingen person blev skadad.

Poliserna fick många samtal

om explosionen.

Den hördes i stora delar

av staden.

– Det var en mycket kraftig smäll.

Jag har aldrig varit med om

något liknande.

Det säger en person

som bor i området

till tidningen Göteborgs-Posten.

Poliserna undersöker

varför explosionen hände.

Den har inte tagit fast

någon misstänkt än.

De ska undersöka

om explosionen har att göra

med bråk mellan gäng

med brottslingar.

I torsdags tog poliser i Göteborg

fast flera misstänkta personer

som hjälper brottslingar i gäng.

25 personer blev inlåsta.

Poliserna ska prata med dem.

Poliserna hittade 100 kilo droger.

De hittade också pengar

och saker värda en miljon kronor

hemma hos de olika personerna.

8 SIDOR/TT