Sverige

Hon håller i en mikrofon.

Artisten Charlotte Perrelli och flera andra har blivit hotade av en man. Foto: Montgomery/TT

Fängelse för hot mot Perrelli

En man döms till
flera års fängelse.

Han har hotat artisten
Charlotte Perrelli
och flera andra personer.

Mannen är ungefär 40 år
och kommer från Stockholm.

Han skickade mejl och hotade
personerna med våld
om de inte gav honom pengar.
Flera av de hotade personerna
är kända.

Mannen sa också
att han kände gäng
med brottslingar.

Mannen döms nu till fängelse
i fem år och tio månader.
Han ska också betala över
en miljon kronor i skadestånd.

Perrellis son blev också hotad.
Hon har sagt att mannens hot
har varit en mardröm.

8 SIDOR/TT

19 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Sara skriver:
    19 december, 2025 kl. 18:58

    Alltså för helskotta man behöver gå på fängelse 5 år och sen betala 1 mil bara för att man har gjort något till kändisar! Man kan också göra så till oss andra människor vi har också liv. Istället så väljer man att personen som har gjort mordet eller något annat ska gå på fängelse 2 dagar om oss människor som är inte kändisar. Vad fan är detta!

    Svara
  2. Jag måste berätta en hemlighet skriver:
    19 december, 2025 kl. 19:10

    Charlotte är en häxa och väldigt många kändisar i Sverige är det. Minst hälften av dem är häxor. Dags att häxor hamnar i fängelse och straffas. I andra länder döms de hårt. Borde vara likadant här.

    Svara
  3. C skriver:
    19 december, 2025 kl. 20:52

    Det är dålig affär

    Svara
