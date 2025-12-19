Fängelse för hot mot Perrelli

En man döms till

flera års fängelse.

Han har hotat artisten

Charlotte Perrelli

och flera andra personer.

Mannen är ungefär 40 år

och kommer från Stockholm.

Han skickade mejl och hotade

personerna med våld

om de inte gav honom pengar.

Flera av de hotade personerna

är kända.

Mannen sa också

att han kände gäng

med brottslingar.

Mannen döms nu till fängelse

i fem år och tio månader.

Han ska också betala över

en miljon kronor i skadestånd.

Perrellis son blev också hotad.

Hon har sagt att mannens hot

har varit en mardröm.

