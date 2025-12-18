Fel peka ut Palmes mördare

Sveriges statsminister

Olof Palme blev mördad.

Det hände år 1986.

Han sköts ihjäl på

Sveavägen i Stockholm.

Poliserna jobbade

länge med att hitta mördaren.

Men år 2020 slutade de

att undersöka mordet.

De sa att de visste

vem som troligen mördat Palme.

Han hette Stig Engström.

Men han var död.

Därför stoppade poliserna

undersökningen av mordet.

Nu säger åklagaren

Lennart Guné att det

var fel att peka ut

Engström som mördare.

– Jag har undersökt

polisernas bevis.

De räcker inte, säger Guné.

Det finns förslag att

fortsätta att undersöka

mordet på Palme.

I dag finns nya metoder

som skulle kunna

hitta spår på Palmes rock.

Men Lennart Guné säger

att det inte blir så.

Undersökningen är stängd.

Men nu är inte Stig Engström

utpekad som mördare längre.

