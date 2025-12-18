Sverige
Olof Palme håller tal år 1979. Han blev mördad år 1986. Foto: TT
Stig Engström pekades ut som Palmes mördare. Han dog år 2020. Foto: Dan Hansson/SvD/TT
Blommor på platsen där Olof Palme blev mördad år 1986. Foto: TT
Lennart Guné är åklagare. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fel peka ut Palmes mördare
Sveriges statsminister
Olof Palme blev mördad.
Det hände år 1986.
Han sköts ihjäl på
Sveavägen i Stockholm.
Poliserna jobbade
länge med att hitta mördaren.
Men år 2020 slutade de
att undersöka mordet.
De sa att de visste
vem som troligen mördat Palme.
Han hette Stig Engström.
Men han var död.
Därför stoppade poliserna
undersökningen av mordet.
Nu säger åklagaren
Lennart Guné att det
var fel att peka ut
Engström som mördare.
– Jag har undersökt
polisernas bevis.
De räcker inte, säger Guné.
Det finns förslag att
fortsätta att undersöka
mordet på Palme.
I dag finns nya metoder
som skulle kunna
hitta spår på Palmes rock.
Men Lennart Guné säger
att det inte blir så.
Undersökningen är stängd.
Men nu är inte Stig Engström
utpekad som mördare längre.
8 SIDOR/TT
Olof Palme
- Olof Palme är en av Sveriges
mest kända statsministrar.
- Han var socialdemokrat.
- Han ledde Sverige i flera år
på 1970-talet och 1980-talet.
- Den 28 februari år 1986
blev Olof Palme mördad
i Stockholm.
- Mordet hände när Olof Palme
och hans fru Lisbet var på väg hem
efter att ha varit på bio.
De hade inga vakter med sig.
- En man sköt Palme i ryggen.
Sedan sprang mannen
därifrån och försvann.
- År 1989 dömde domstolen tingsrätten
en man för mordet, Christer Pettersson.
Men han blev senare friad
av domstolen hovrätten.
18 december 2025
HM! Han var gift med en tjeckisk kvinna…stor tack till honom för det! Jag tror att det var beställt från andra land och jag tycker att Sverige borde öppna fall igen!!!💛💙