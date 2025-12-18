Sverige

  • OLOF PALME

    Olof Palme håller tal år 1979. Han blev mördad år 1986. Foto: TT

  • STIG ENGSTRÖM

    Stig Engström pekades ut som Palmes mördare. Han dog år 2020. Foto: Dan Hansson/SvD/TT

  • OLOF PALME MÖRDAD

    Blommor på platsen där Olof Palme blev mördad år 1986. Foto: TT

  • WEB_INRIKES

    Lennart Guné är åklagare. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fel peka ut Palmes mördare

Sveriges statsminister
Olof Palme blev mördad.
Det hände år 1986.
Han sköts ihjäl på
Sveavägen i Stockholm.

Poliserna jobbade
länge med att hitta mördaren.
Men år 2020 slutade de
att undersöka mordet.

De sa att de visste
vem som troligen mördat Palme.
Han hette Stig Engström.
Men han var död.
Därför stoppade poliserna
undersökningen av mordet.

Nu säger åklagaren
Lennart Guné att det
var fel att peka ut
Engström som mördare.

– Jag har undersökt
polisernas bevis.
De räcker inte, säger Guné.

Det finns förslag att
fortsätta att undersöka
mordet på Palme.
I dag finns nya metoder
som skulle kunna
hitta spår på Palmes rock.

Men Lennart Guné säger
att det inte blir så.
Undersökningen är stängd.
Men nu är inte Stig Engström
utpekad som mördare längre.

8 SIDOR/TT

Olof Palme

  • Olof Palme är en av Sveriges
    mest kända statsministrar.
  • Han var socialdemokrat.
  • Han ledde Sverige i flera år
    på 1970-talet och 1980-talet.
  • Den 28 februari år 1986
    blev Olof Palme mördad
    i Stockholm.
  • Mordet hände när Olof Palme
    och hans fru Lisbet var på väg hem
    efter att ha varit på bio.
    De hade inga vakter med sig.
  • En man sköt Palme i ryggen.
    Sedan sprang mannen
    därifrån och försvann.
  • År 1989 dömde domstolen tingsrätten
    en man för mordet, Christer Pettersson.
    Men han blev senare friad
    av domstolen hovrätten.

18 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    18 december, 2025 kl. 15:57

    HM! Han var gift med en tjeckisk kvinna…stor tack till honom för det! Jag tror att det var beställt från andra land och jag tycker att Sverige borde öppna fall igen!!!💛💙

    Svara
