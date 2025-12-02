Sverige
Många i Norden väger för mycket. Bilden är gammal. Foto: Bertil Ericson
Fler väger för mycket i Norden
Folk i Norden äter
mindre nyttig mat
och blir allt tjockare.
Samtidigt rör vi oss mindre.
Det visar en ny undersökning
om människor i Norden.
Det är länderna Sverige, Danmark,
Finland, Norge och Island.
Forskare har frågat folk
i länderna hur de lever.
Resultatet visar att
vi äter mer onyttig mat
som kött och godis
jämfört med för tio år sedan.
Men vi äter mindre
nyttiga saker som frukt,
grönsaker och fullkorn.
Många människor i Norden
väger nu för mycket.
Det gäller över hälften
av alla vuxna
och 20 procent av alla barn.
– Det är viktigt för
både miljö och vår
hälsa vad vi äter.
Om vi fortsätter
som nu kommer det bli
dyrt för sjukvården.
Det säger experten Sisse Fagt
som jobbat med undersökningen.
I Sverige dricker vi
lite mindre alkohol än
i de andra länderna.
Men vi äter mindre
fisk och fullkorn.
Heléne Enghardt Barbieri
är expert på myndigheten
Livsmedelsverket i Sverige.
Hon tycker att samhället
måste göra mer för att
folk ska äta nyttigare saker.
– När du står och väntar
på tåget, till exempel.
Då är det enklare att
köpa godis än frukt, säger hon.
Undersökningen kommer
från Nordiska ministerrådet.
8 SIDOR/TT
2 december 2025
Det är verkligen sant. När man väntar på tåg, buss eller är på flygplats, ser man nästan bara snabbmat, kaffe, bullar och andra onyttiga saker. Det är svårt att hitta riktig, hälsosam mat. Till och med saker utan socker är ibland fulla av kemikalier.
Det borde finnas fler bra och nyttiga alternativ som man kan lita på. Just nu känns det nästan omöjligt att köpa ett riktigt hälsosamt mellanmål ute.
Hah jag är en av dom..😂😂🥰
För några år sedan skrev jag en artikel i skolan om just detta. Jag skrev att varje område borde ha gratis eller mycket billigare gym och simhallar så att alla kan träna utan att oroa sig för pengar.
Om människor får möjlighet att röra sig mer och leva hälsosamt, blir de mindre sjuka.
Det är också bra för staten eftersom sjukvården inte behöver lägga lika mycket pengar på sjukdomar som går att förebygga.
Jag hoppas att regeringen i framtiden kan sänka priserna på gym och simhallar, så att alla får samma chans att ta hand om sin hälsa.
Asså helt ärligt talat vad är det för fel på er. det finns ingen som är tjock. det är jävligt elakt mot feta personer och det är bara otrevligt.
ingen dom bara påpekar att man ska leva nyttigare äta mer frukt ,grönt och röra på sig.det är väl inget elakt i detta. 😍😘
alla sjukdomar kommer med fetman tyvärr så är sanningen.
sen tycker jag att detta sittande vid dataskärmen förstör ungdomar .en påse chips godis läsk mm är inte alls bra.
Nuförtiden är livsmedelsbutikerna fulla med grönsaker och frukt. För 70-80 år sedan var det inte mycket av det här i butikerna. Förr åt man för lite frukt och grönsaker när det inte fanns tillgång till det. Idag så vill man inte alltid ha det. En del äter kanske multivitaminer istället, men missar fibrer, polyfenoler och andra hälsosamma saker.
sänk priset på alla grönsaker och frukt!!!så äter folk nyttig. 🙄
för 5årsen bestämde jag mig för att gå ner i vikt det var svårt jag lovar men det gick.jag tappade 26 kilo åt mycket grillat kött grönsaker och frukt och rörde mig en timme om dagen. idag har jag str.m på alla mina kläder.så det går bara man vill.
Alla som tycker att detta är elakt har bara fel. Alla har ett val vad de vill göra om de vill ta hand om sin kropp eller låta den bli fet och dålig. Man får skylla sig själv och man kan inte heller klaga på att gym är för dyra för att man kan springa utomhus helt gratis men också träna hemma
jag älskar godis och kött och jag tycker att alla perfecta😀😀😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Man borde höja priset till snabbmat och sänka priset på grönsaker och frukt. Beroende på årstiden.