Fler väger för mycket i Norden

Folk i Norden äter

mindre nyttig mat

och blir allt tjockare.

Samtidigt rör vi oss mindre.

Det visar en ny undersökning

om människor i Norden.

Det är länderna Sverige, Danmark,

Finland, Norge och Island.

Forskare har frågat folk

i länderna hur de lever.

Resultatet visar att

vi äter mer onyttig mat

som kött och godis

jämfört med för tio år sedan.

Men vi äter mindre

nyttiga saker som frukt,

grönsaker och fullkorn.

Många människor i Norden

väger nu för mycket.

Det gäller över hälften

av alla vuxna

och 20 procent av alla barn.

– Det är viktigt för

både miljö och vår

hälsa vad vi äter.

Om vi fortsätter

som nu kommer det bli

dyrt för sjukvården.

Det säger experten Sisse Fagt

som jobbat med undersökningen.

I Sverige dricker vi

lite mindre alkohol än

i de andra länderna.

Men vi äter mindre

fisk och fullkorn.

Heléne Enghardt Barbieri

är expert på myndigheten

Livsmedelsverket i Sverige.

Hon tycker att samhället

måste göra mer för att

folk ska äta nyttigare saker.

– När du står och väntar

på tåget, till exempel.

Då är det enklare att

köpa godis än frukt, säger hon.

Undersökningen kommer

från Nordiska ministerrådet.

8 SIDOR/TT