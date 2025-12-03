Sverige
Många män i Sverige besöker sajter där det går att köpa sex. Foto: H Montgomery/TT
Många besöker sajter för sexköp
Det är förbjudet
att köpa sex i Sverige
sedan många år.
I år kom också en ny lag
som förbjuder sexköp
på internet.
Men ändå köper
män i Sverige sex
på sajter på internet.
Det visar en ny undersökning
från myndigheten för jämställdhet.
En forskare har undersökt
34 sådana sajter på internet.
Varje månad har sajterna
mellan 30 tusen och 150 tusen
besökare från Sverige.
De flesta som säljer
sex på sajterna är kvinnor.
Men flera kvinnor
har samma telefonnummer.
Det kan betyda att det är
en man som kontrollerar dem.
På sajterna skriver männen
som köper sex
vad de tycker om
kvinnornas tjänster.
Till exempel kan det stå
om kvinnan inte verkar vilja ha sex.
Eller om hon inte gör det
som hon har lovat.
Det kan också stå
om hon är fräsch
eller om hon är värd pengarna.
– Sajterna på internet
blir en plats där köpare snabbt
får kontakt med kvinnor
som säljer sex.
Övergrepp och handel
med människor sker
helt öppet på internet.
Det säger Sofie Kindal
som jobbar på myndigheten.
8 SIDOR
Många är unga kvinnor
- Myndigheten för jämställdhet
har gjort en undersökning
på 34 sajter på internet
där det går att köpa sex.
- På sajterna fanns bilder
på 13 tusen kvinnor
som sålde sex.
- De flesta fanns i de stora städerna.
Men de finns i hela landet.
- De flesta som säljer sex
är unga kvinnor.
- Många säger att de
är mellan 24 och 29 år.
- Engelska är det vanligaste
språket bland kvinnorna.
- Svenska kommer på andra plats.
3 december 2025
