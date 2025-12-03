Många besöker sajter för sexköp

Det är förbjudet

att köpa sex i Sverige

sedan många år.

I år kom också en ny lag

som förbjuder sexköp

på internet.

Men ändå köper

män i Sverige sex

på sajter på internet.

Det visar en ny undersökning

från myndigheten för jämställdhet.

En forskare har undersökt

34 sådana sajter på internet.

Varje månad har sajterna

mellan 30 tusen och 150 tusen

besökare från Sverige.

De flesta som säljer

sex på sajterna är kvinnor.

Men flera kvinnor

har samma telefonnummer.

Det kan betyda att det är

en man som kontrollerar dem.

På sajterna skriver männen

som köper sex

vad de tycker om

kvinnornas tjänster.

Till exempel kan det stå

om kvinnan inte verkar vilja ha sex.

Eller om hon inte gör det

som hon har lovat.

Det kan också stå

om hon är fräsch

eller om hon är värd pengarna.

– Sajterna på internet

blir en plats där köpare snabbt

får kontakt med kvinnor

som säljer sex.

Övergrepp och handel

med människor sker

helt öppet på internet.

Det säger Sofie Kindal

som jobbar på myndigheten.

