Sverige

En man sitter framför en dator. På skärmen är det bilder på olika kvinnor.

Många män i Sverige besöker sajter där det går att köpa sex. Foto: H Montgomery/TT

Många besöker sajter för sexköp

Det är förbjudet
att köpa sex i Sverige
sedan många år.
I år kom också en ny lag
som förbjuder sexköp
på internet.

Men ändå köper
män i Sverige sex
på sajter på internet.

Det visar en ny undersökning
från myndigheten för jämställdhet.
En forskare har undersökt
34 sådana sajter på internet.

Varje månad har sajterna
mellan 30 tusen och 150 tusen
besökare från Sverige.

De flesta som säljer
sex på sajterna är kvinnor.
Men flera kvinnor
har samma telefonnummer.
Det kan betyda att det är
en man som kontrollerar dem.

På sajterna skriver männen
som köper sex
vad de tycker om
kvinnornas tjänster.

Till exempel kan det stå
om kvinnan inte verkar vilja ha sex.
Eller om hon inte gör det
som hon har lovat.
Det kan också stå
om hon är fräsch
eller om hon är värd pengarna.

– Sajterna på internet
blir en plats där köpare snabbt
får kontakt med kvinnor
som säljer sex.
Övergrepp och handel
med människor sker
helt öppet på internet.

Det säger Sofie Kindal
som jobbar på myndigheten.

8 SIDOR

Många är unga kvinnor

  • Myndigheten för jämställdhet
    har gjort en undersökning
    på 34 sajter på internet
    där det går att köpa sex.
  • På sajterna fanns bilder
    på 13 tusen kvinnor
    som sålde sex.
  • De flesta fanns i de stora städerna.
    Men de finns i hela landet.
  • De flesta som säljer sex
    är unga kvinnor.
  • Många säger att de
    är mellan 24 och 29 år.
  • Engelska är det vanligaste
    språket bland kvinnorna.
  • Svenska kommer på andra plats.

3 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    3 december, 2025 kl. 11:32

    Detta borde förbjudas.säkert några starsckars kvinnor som uttnytjas av halikar .

    Svara
  2. ,, skriver:
    3 december, 2025 kl. 12:28

    House mycket bra skrivet

    Svara
  3. V skriver:
    3 december, 2025 kl. 13:14

    Det äckligaste är att gifta män som köper sex usch.

    Svara
  4. Anonym skriver:
    3 december, 2025 kl. 13:41

    Det har hänt att de ha spam konton och förföljer folk, speciellt män…
    De flesta tycker de är jobbiga och helst vill bli lämnad ifred.

    Svara
  5. Liza skriver:
    3 december, 2025 kl. 13:49

    Har hört att det är som att beställa en pizza 😡hem till dörren,,,,,,

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar