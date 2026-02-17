Sverige
Man kan ha sålt sin fru
En man är misstänkt för att ha
sålt sin fru till 120 män.
Mannen ska ha tvingat kvinnan
att ha sex med männen.
Mannen är ungefär 60 år.
Han ska ha sålt kvinnan
sedan år 2022.
Poliserna grep honom
i oktober förra året.
Männen som köpt sex
kommer från hela Sverige.
Många av dem ska ha
köpt sex flera gånger.
Brotten har hänt både på internet
och på platser i Sverige.
När polisernas undersökning
är klar kommer det bli
en rättegång mot mannen.
Då kan han bli dömd
till flera år i fängelse.
Även några av männen
som ska ha köpt sex
kan bli dömda för brott.
8 SIDOR/TT
17 februari 2026
hur gammal är kvinnan 8 sidor?? jag tycker att mannen borde få många års fängelse för detta. stackars kvinna. varför lämnade hon inte honom? hon visste nog att det han gjorde var fel.
Hej v
Vi vet inte hur gammal kvinnan är.
Det var hon själv som
anmälde mannen till poliserna.
Hälsningar från 8 Sidor