Man kan ha sålt sin fru

En man är misstänkt för att ha

sålt sin fru till 120 män.

Mannen ska ha tvingat kvinnan

att ha sex med männen.

Mannen är ungefär 60 år.

Han ska ha sålt kvinnan

sedan år 2022.

Poliserna grep honom

i oktober förra året.

Männen som köpt sex

kommer från hela Sverige.

Många av dem ska ha

köpt sex flera gånger.

Brotten har hänt både på internet

och på platser i Sverige.

När polisernas undersökning

är klar kommer det bli

en rättegång mot mannen.

Då kan han bli dömd

till flera år i fängelse.

Även några av männen

som ska ha köpt sex

kan bli dömda för brott.

8 SIDOR/TT