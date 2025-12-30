Mer om mordet i Boden

På juldagen blev en kvinna

mördad i Boden i norra Sverige.

Kvinnan var ungefär 55 år.

Mördaren ska ha varit

en man i 20-årsåldern.

Han skadade också

kvinnans två döttrar,

som är tonåringar.

Mannen ska ha varit i huset

i flera timmar

innan poliserna kom

och sköt ihjäl honom.

Poliserna vet inte

varför mannen gjorde attacken.

Han verkar inte ha känt

kvinnan och döttrarna.

Men mannen kan ha varit

psykiskt sjuk.

Han ska tidigare ha haft

psykiska problem.

Det säger mannens mamma

till SVT.

Bara några dagar före mordet

ska mannen ha varit inlåst

och fått vård för sina

psykiska problem.

Men han blev släppt fri

efter bara en dag.

Det säger mamman.

Mannens mamma är kritisk

till att han blev fri.

Det säger hon till SVT.

– Han behövde hjälp,

säger hon till SVT.

