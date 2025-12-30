Sverige
Ljus utanför den mördade kvinnans hus. Foto: Mats Engfors/TT
Mer om mordet i Boden
På juldagen blev en kvinna
mördad i Boden i norra Sverige.
Kvinnan var ungefär 55 år.
Mördaren ska ha varit
en man i 20-årsåldern.
Han skadade också
kvinnans två döttrar,
som är tonåringar.
Mannen ska ha varit i huset
i flera timmar
innan poliserna kom
och sköt ihjäl honom.
Poliserna vet inte
varför mannen gjorde attacken.
Han verkar inte ha känt
kvinnan och döttrarna.
Men mannen kan ha varit
psykiskt sjuk.
Han ska tidigare ha haft
psykiska problem.
Det säger mannens mamma
till SVT.
Bara några dagar före mordet
ska mannen ha varit inlåst
och fått vård för sina
psykiska problem.
Men han blev släppt fri
efter bara en dag.
Det säger mamman.
Mannens mamma är kritisk
till att han blev fri.
Det säger hon till SVT.
– Han behövde hjälp,
säger hon till SVT.
30 december 2025
