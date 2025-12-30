Nu kommer snön

År 2025 slutar med

kallt och soligt väder.

Men på nyårsdagen blir

det roligt för de som

längtar efter snö.

Då ska det snöa i stora

delar av landet.

Det säger myndigheten SMHI.

Mest snö blir det

i området Gävleborg.

Där kan det bli

tre decimeter med snö.

Men det kommer att snöa

från Västerbotten och

ända ner till Götaland.

I Stockholm, Dalarna,

Sörmland, Uppland, Västmanland

och Örebro kan det bli

en decimeter med snö.

– Det är bara områden

längst upp i norr

som inte får någon

snö den här gången.

Det säger Max Lindberg

på SMHI.

Nyligen var det

storm i Sverige.

Nu är det lugnare.

Men på tisdagen varnar

SMHI för kraftig

blåst på Östersjön.

Flera färjor till

och från Gotland och Åland

har stoppats på grund

av ovädret.

8 SIDOR/TT