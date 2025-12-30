Sverige

En kvinna går på en snöig gata. Hon håller vantarna för ansiktet.

Det nya året ska börja med snö. Bilden är gammal. Foto: Henrik Montgomery/TT

Nu kommer snön

År 2025 slutar med
kallt och soligt väder.
Men på nyårsdagen blir
det roligt för de som
längtar efter snö.

Då ska det snöa i stora
delar av landet.
Det säger myndigheten SMHI.

Mest snö blir det
i området Gävleborg.
Där kan det bli
tre decimeter med snö.

Men det kommer att snöa
från Västerbotten och
ända ner till Götaland.

I Stockholm, Dalarna,
Sörmland, Uppland, Västmanland
och Örebro kan det bli
en decimeter med snö.

– Det är bara områden
längst upp i norr
som inte får någon
snö den här gången.

Det säger Max Lindberg
på SMHI.

Nyligen var det
storm i Sverige.
Nu är det lugnare.
Men på tisdagen varnar
SMHI för kraftig
blåst på Östersjön.

Flera färjor till
och från Gotland och Åland
har stoppats på grund
av ovädret.

30 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Svenne skriver:
    30 december, 2025 kl. 10:36

    Tycker inte om snön

  2. Bebi Peggy skriver:
    30 december, 2025 kl. 10:49

    Nej! Nej! Nej! Jag vill inte ha någon snö. Jag får nämligen svårt att gå när det är snö på marken.

  3. Vinne skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:35

    Malmö?

  4. ❤️❤️❤️❤️ skriver:
    30 december, 2025 kl. 13:15

    Jag vill önska er alla på 8 sidor Gott Nytt år.och tacka för att ni står ut med oss.ibland skriver vi många elaka ord.😍😍😍

