Träden blommar i Kungsträdgården i Stockholm. Det är vår. Foto: Pontus Lundahl/TT
Folk firar valborg i Malmö år 2025. Foto: Johan Nilsson/TT
Varmt på valborg
Det har varit kallt väder
i Sverige den senaste tiden.
Och det har varit blåsigt.
Men på valborg
blir det varmt och soligt,
säger experterna.
Valborg är den 30 april.
Då brukar folk fira våren
– Det kan bli 20 grader.
Det säger Catarina Wahlström
på myndigheten SMHI.
På onsdag kommer
värmen till södra Sverige.
Det fortsätter
att bli varmare
på torsdag och fredag.
Det är osäkert
om det blir lika varmt
i norra Sverige.
Men kanske
ungefär 15 grader.
Hur firar du våren?
Skriv gärna en kommentar.
28 april 2026
Jag är glad när kommer sommaren 🌹👍🏻
JAAAAAA VAD ROLIGT👍🏻👍🏻👍🏻😊😊😊😊
ja bliv rolig at detta ska va varma i sverje
vlaarrrborg 😃
Jag är glad när kommer sommaren.
Blivit riktigt ”april-väder” eller så är jag extrem känslig mot temperaturer.
Om det blåser, jag fryser. Om det slutar blåsa då är det för varmt.
8 sidor – Kan ni skriva tips hur man överlever sommaren?
Hej!
Det kan vi kanske göra.
Men vad menar du med
att överleva sommaren?
Vänliga hälsningar från 8 Sidor
Om det är 20 grader nu. Kommer det bli 40 grader på sommaren? 🙁
Är inte det valborg 1 maj?
Hej Vinne
Det är valborg den 30 april.
Det kallas också valborgsmässoafton.
Den 1 maj är arbetarnas dag.
/8 Sidor
Jag är mycket glad nu för kommer sommaren. 😍😍
Hej 8 sidor, Varför aktiveras inte notifikationerna i appen 8 Sidor?
Hej AS!
Vi vet att folk med Android
har haft problem med notifikationerna.
Tyvärr.
Men snart har vi en ny app
och då ska allt funka.
/8 Sidor
Hej 8 sidor!
varför är man ledig den 1 Maj. Det hade varit roligare om det hade varit den 25 Maj, då fyller jag 12 år. 😀