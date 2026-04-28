    Träden blommar i Kungsträdgården i Stockholm. Det är vår. Foto: Pontus Lundahl/TT

    Folk firar valborg i Malmö år 2025. Foto: Johan Nilsson/TT

Varmt på valborg

Det har varit kallt väder
i Sverige den senaste tiden.
Och det har varit blåsigt.

Men på valborg
blir det varmt och soligt,
säger experterna.

Valborg är den 30 april.
Då brukar folk fira våren

– Det kan bli 20 grader.

Det säger Catarina Wahlström
på myndigheten SMHI.

På onsdag kommer
värmen till södra Sverige.
Det fortsätter
att bli varmare
på torsdag och fredag.

Det är osäkert
om det blir lika varmt
i norra Sverige.
Men kanske
ungefär 15 grader.

8 SIDOR/TT

Hur firar du våren?
Skriv gärna en kommentar.

28 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. Saleh skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:26

    Jag är glad när kommer sommaren 🌹👍🏻

  2. En som är glad för valborg skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:47

    JAAAAAA VAD ROLIGT👍🏻👍🏻👍🏻😊😊😊😊

  3. adul mustahhfo skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:54

    ja bliv rolig at detta ska va varma i sverje

  4. gustaf skriver:
    28 april, 2026 kl. 10:57

    vlaarrrborg 😃

  5. Jamila skriver:
    28 april, 2026 kl. 11:29

    Jag är glad när kommer sommaren.

  6. Känsliga grabben skriver:
    28 april, 2026 kl. 12:42

    Blivit riktigt ”april-väder” eller så är jag extrem känslig mot temperaturer.
    Om det blåser, jag fryser. Om det slutar blåsa då är det för varmt.

  7. Anonym skriver:
    28 april, 2026 kl. 12:44

    8 sidor – Kan ni skriva tips hur man överlever sommaren?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 april, 2026 kl. 12:57

      Hej!

      Det kan vi kanske göra.
      Men vad menar du med
      att överleva sommaren?

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  8. Snö skriver:
    28 april, 2026 kl. 12:46

    Om det är 20 grader nu. Kommer det bli 40 grader på sommaren? 🙁

  9. Vinne skriver:
    28 april, 2026 kl. 13:09

    Är inte det valborg 1 maj?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 april, 2026 kl. 13:15

      Hej Vinne

      Det är valborg den 30 april.
      Det kallas också valborgsmässoafton.
      Den 1 maj är arbetarnas dag.

      /8 Sidor

  10. Muhammad skriver:
    28 april, 2026 kl. 13:26

    Jag är mycket glad nu för kommer sommaren. 😍😍

  11. AS skriver:
    28 april, 2026 kl. 13:46

    Hej 8 sidor, Varför aktiveras inte notifikationerna i appen 8 Sidor?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 april, 2026 kl. 13:52

      Hej AS!

      Vi vet att folk med Android
      har haft problem med notifikationerna.
      Tyvärr.
      Men snart har vi en ny app
      och då ska allt funka.

      /8 Sidor

  12. Nanne är min idol skriver:
    28 april, 2026 kl. 14:10

    Hej 8 sidor!
    varför är man ledig den 1 Maj. Det hade varit roligare om det hade varit den 25 Maj, då fyller jag 12 år. 😀

