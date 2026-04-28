Varmt på valborg

Det har varit kallt väder

i Sverige den senaste tiden.

Och det har varit blåsigt.

Men på valborg

blir det varmt och soligt,

säger experterna.

Valborg är den 30 april.

Då brukar folk fira våren

– Det kan bli 20 grader.

Det säger Catarina Wahlström

på myndigheten SMHI.

På onsdag kommer

värmen till södra Sverige.

Det fortsätter

att bli varmare

på torsdag och fredag.

Det är osäkert

om det blir lika varmt

i norra Sverige.

Men kanske

ungefär 15 grader.

8 SIDOR/TT

