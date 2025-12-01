Sverige

    Folk protesterade mot partiet AFS möte vid Kungsträdgården i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

    Partiet AFS hade möte vid statyn av Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Protester mot möte vid staty

På söndagen ordnade partiet
Alternativ för Sverige, AFS,
ett möte vid statyn av kung Karl XII
i Kungsträdgården i Stockholm.

Ungefär 50 personer
var med på mötet.
De gick från Riddarholmskyrkan
till Kungsträdgården.
Flera av dem bar facklor.

Karl XII brukar vara en viktig person
för partier eller grupper
som är kritiska mot invandrare.

AFS är ett parti till höger i politiken.
Partiet startade år 2018.
De som startade partiet
hade tidigare varit
med i Sverigedemokraterna, SD.

AFS vill stoppa all invandring.
De vill också starta en myndighet.
Den ska jobba för
att tvinga människor
att lämna Sverige.
Det är människor
som AFS inte tycker
passar i Sverige.

På lördagen gick en annan grupp
på gatorna i Stockholm.
Det var gruppen Aktivklubb.
Det är en högerextrem grupp
som vill ändra samhället med våld.

– Sverige åt svenskarna,
skrek gruppen.

På både lördagen och söndagen
protesterade folk mot
Aktivklubb och AFS.

– Inga rasister på våra gator,
ropade folk.

ANTON ANDERSSON OCH TT

Kung Karl XII

  • Karl XII var kung
    i Sverige under
    åren 1697 till 1718.
  • Då var Sverige
    ett mäktigt land
    i Europa.
  • Karl XII brukar vara
    en viktig person för folk
    som är med i högerextrema
    grupper och partier.
  • De tycker att han är
    en svensk hjälte.
  • Karl XII var Sveriges ledare
    i krigen på den tiden.
    Han dog i Fredrikshald i Norge.
    Det var den 30 november år 1718.
  • Därför brukar folk
    samlas vid hans staty
    den 30 november varje år.
Karl XLL pekar med ena handen. Statyn av Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm. Skulptören Johan Peter Molin gjorde statyn. Den var klar år 1868.

1 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:13

    så hemskt att jag som gammal människa ska behöva uppleva detta.inga nazister på våra gator och torg. dessa människor är störda. 😡😡😡😡

    Svara
  2. Andreas skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:15

    Sverige åt alla!!!!bortsett från mördare och kriminella dessa ska bort härifrån.

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:41

    Det är dåligt utveckling…det sårar mig…😔😠😮

    Svara
  4. Darkness skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:46

    Åh nej inte igen 🙄🙄🙄

    Svara
  5. MR AOhj skriver:
    1 december, 2025 kl. 14:01

    nej vad för ska mot invandrare och vad ska ta bot dom som jobba och gå på en skolan och göra bra.😤

    Svara
  6. skibidi 67 skriver:
    1 december, 2025 kl. 14:04

    inte bra😭

    Svara
  7. Länge leve jämlikheten skriver:
    1 december, 2025 kl. 14:40

    De som stöder AFS borde hellre stödja Atomwaffen Division och hamna i fängelse.😂

    Svara
  8. Vinne skriver:
    1 december, 2025 kl. 14:53

    AFS och aktivklubb, det håller jag faktiskt med om!

    Svara
  9. lars lingberg skriver:
    1 december, 2025 kl. 15:09

    detta är inte bra vad gör Sverige!! Sluta Sverige demokraten över huv etaget 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

    Svara
  10. ABC skriver:
    1 december, 2025 kl. 15:21

    Sverige är en demokrati och allas åsikter respekteras. Punkt slut.

    Svara
  11. Jalla Jalla skriver:
    1 december, 2025 kl. 17:29

    Även Palestinaaktivister är nazister. Glöm inte det.

    Svara
  12. koko skriver:
    1 december, 2025 kl. 19:43

    Ddeetttt ssssskkkkaaaaaaaa bbbbboooooorrrrrtttttttt!!!!!!😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤🤬🤬🤬🤬🤬😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😤😤😤😤😤😤😤😤😤😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😤😤😡😡😠😤😡😠😤😡😠😤🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😤😤😠😠😠😡😤😡😤😡😤.

    Svara
  13. Vinne skriver:
    1 december, 2025 kl. 22:45

    Exakt. Håller med! Speciellt de som gör brott och allvarliga brott i Sverige eller flera brott. Olagliga och kriminella ska skickas hem till hemlandet👍🏽👍🏽

    Svara
