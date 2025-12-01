Sverige
Protester mot möte vid staty
På söndagen ordnade partiet
Alternativ för Sverige, AFS,
ett möte vid statyn av kung Karl XII
i Kungsträdgården i Stockholm.
Ungefär 50 personer
var med på mötet.
De gick från Riddarholmskyrkan
till Kungsträdgården.
Flera av dem bar facklor.
Karl XII brukar vara en viktig person
för partier eller grupper
som är kritiska mot invandrare.
AFS är ett parti till höger i politiken.
Partiet startade år 2018.
De som startade partiet
hade tidigare varit
med i Sverigedemokraterna, SD.
AFS vill stoppa all invandring.
De vill också starta en myndighet.
Den ska jobba för
att tvinga människor
att lämna Sverige.
Det är människor
som AFS inte tycker
passar i Sverige.
På lördagen gick en annan grupp
på gatorna i Stockholm.
Det var gruppen Aktivklubb.
Det är en högerextrem grupp
som vill ändra samhället med våld.
– Sverige åt svenskarna,
skrek gruppen.
På både lördagen och söndagen
protesterade folk mot
Aktivklubb och AFS.
– Inga rasister på våra gator,
ropade folk.
Kung Karl XII
- Karl XII var kung
i Sverige under
åren 1697 till 1718.
- Då var Sverige
ett mäktigt land
i Europa.
- Karl XII brukar vara
en viktig person för folk
som är med i högerextrema
grupper och partier.
- De tycker att han är
en svensk hjälte.
- Karl XII var Sveriges ledare
i krigen på den tiden.
Han dog i Fredrikshald i Norge.
Det var den 30 november år 1718.
- Därför brukar folk
samlas vid hans staty
den 30 november varje år.
