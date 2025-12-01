Protester mot möte vid staty

På söndagen ordnade partiet

Alternativ för Sverige, AFS,

ett möte vid statyn av kung Karl XII

i Kungsträdgården i Stockholm.

Ungefär 50 personer

var med på mötet.

De gick från Riddarholmskyrkan

till Kungsträdgården.

Flera av dem bar facklor.

Karl XII brukar vara en viktig person

för partier eller grupper

som är kritiska mot invandrare.

AFS är ett parti till höger i politiken.

Partiet startade år 2018.

De som startade partiet

hade tidigare varit

med i Sverigedemokraterna, SD.

AFS vill stoppa all invandring.

De vill också starta en myndighet.

Den ska jobba för

att tvinga människor

att lämna Sverige.

Det är människor

som AFS inte tycker

passar i Sverige.

På lördagen gick en annan grupp

på gatorna i Stockholm.

Det var gruppen Aktivklubb.

Det är en högerextrem grupp

som vill ändra samhället med våld.

– Sverige åt svenskarna,

skrek gruppen.

På både lördagen och söndagen

protesterade folk mot

Aktivklubb och AFS.

– Inga rasister på våra gator,

ropade folk.

ANTON ANDERSSON OCH TT