Rysk båt nära Skåne

I lördags natt körde

en stor båt från Ryssland

in på svenskt område i Öresund.

Båten stannade utanför

Höganäs i Skåne.

Folk på båten sa att de

hade problem med en motor.

Därför körde de in

på svenskt område.

Myndigheten Tullverket,

tullen, gick ombord på båten.

De fick hjälp av poliserna

från Kustbevakningen.

Företaget som äger båten

är stoppat av både EU och USA.

Företaget ska ha jobbat

med Rysslands militärer.

Deras båtar ska ha kört vapen

som Ryssland använt

i kriget mot Ukraina.

Tullen kontrollerade

vad som fanns lastat på båten.

Det är inte känt vad

som fanns på båten.

Tullen vill inte berätta det.

I söndags fick

båten lämna Sverige.

Den är inte misstänkt

för något brott.

8 SIDOR/TT