En man från Tullverket kikar mot den ryska båten i Öresund. Foto: Johan Nilsson /TT
Den ryska båten heter Adler. Den har lämnat Sveriges vatten nu. Foto: Johan Nilsson/TT
Rysk båt nära Skåne
I lördags natt körde
en stor båt från Ryssland
in på svenskt område i Öresund.
Båten stannade utanför
Höganäs i Skåne.
Folk på båten sa att de
hade problem med en motor.
Därför körde de in
på svenskt område.
Myndigheten Tullverket,
tullen, gick ombord på båten.
De fick hjälp av poliserna
från Kustbevakningen.
Företaget som äger båten
är stoppat av både EU och USA.
Företaget ska ha jobbat
med Rysslands militärer.
Deras båtar ska ha kört vapen
som Ryssland använt
i kriget mot Ukraina.
Tullen kontrollerade
vad som fanns lastat på båten.
Det är inte känt vad
som fanns på båten.
Tullen vill inte berätta det.
I söndags fick
båten lämna Sverige.
Den är inte misstänkt
för något brott.
8 SIDOR/TT
22 december 2025